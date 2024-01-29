Криминал 29 января 2024, 13:56 Получивший помилование за участие в СВО россиянин подпал под дело за угрозы бывшей жене Помилованный за участие в СВО челябинец подпал под дело за угрозы бывшей жене РИА «Новости»

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Освобожденный от наказания за участие в специальной военной операции житель Челябинска вернулся в город и начал преследовать бывшую жену. За насилие над женщиной он уже получил 6,5 года колонии, но не отбыл даже половины срока, записавшись добровольцем. Подробности сообщило издание 74.RU.

Бывшая супруга рассказала, что подала на развод, пока будущий боец находился в колонии. Своего экс-супруга она охарактеризовала как домашнего тирана, который всю жизнь изводил окружавших его женщин.

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По ее словам, мужчина женился несколько раз, заводил детей, но из-за постоянных побоев женщины его бросали, а он отправлялся в колонию за рукоприкладство. Собеседница журналистов подчеркнула, что бывший супруг не жалел даже мать и сестру, которые вынужденно уехали из города.

Женщина пояснила, что причиной для избиения могли стать подозрения в изменах. Муж сильно ее ревновал и старался держать под полным контролем. Последней каплей, после которой она написала заявление, стала ситуация, когда угрозами убийством он заставил ее побриться наголо.

В апреле 2021 года суд приговорил мужчину к 6,5 года колонии по делу о причинении тяжкого вреда здоровью и истязаниях. На специальную военную операцию осужденный уехал в марте 2023 года и теперь снова вернулся в город.

Получившая развод бывшая супруга переселилась в комнату в общежитии, рассчитывая, что экс-муж не сможет ее найти. Но ее новый адрес фигурировал в документах, которые мужчина получил в ходе расторжения брака.

Вернувшись обратно, он начал ей угрожать и избивать. В итоге женщина снова обратилась в полицию за защитой.

Сам боец заявил, что бывшая жена его оговорила. Он пояснил, что та ограбила его квартиру, пока мужчины не было в городе. Также он подчеркнул, что экс-супруга злоупотребляет алкоголем, но при этом занимается воспитанием детей.

В челябинском управлении МВД журналистам сообщили, что после проверки завели уголовное дело за угрозы убийством. Если в ходе расследования правоохранители найдут дополнительные факты правонарушений, то дело передадут в Следственный комитет.