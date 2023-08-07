Криминал 07 августа 2023, 18:37 Полицейский выдал себя за преступника, чтобы предотвратить заказное убийство супругов на Кубани Представитель МВД Волк: полиция предотвратила заказное убийство супругов на Кубани РИА «Новости»

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Сотрудники уголовного розыска главного управления МВД России по Краснодарскому краю вместе с коллегами из Северского района предотвратили заказное убийство супругов. Об этом сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк, ее заявление опубликовал Telegram-канал «МВД Медиа».

К оперативникам поступила информация, что жительница станицы Черноморская ищет человека, который убьет ее знакомого вместе с супругой за 150 тысяч рублей. Чтобы предотвратить убийство, один из полицейских выдал себя за преступника и вызвался «исполнить» заказ.

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«При личной встрече женщина передала ему информацию о маршруте передвижения супругов, описала их внешность, а также обозначила время, место и способ совершения противоправного деяния», — сказала Волк.

Заказчица передала правоохранителю 50 тысяч рублей и пообещала заплатить оставшиеся 100 тысяч двумя частями после того, как получит подтверждения выполненной работы. Дальнейшие действия контролировали полицейские.

Сотрудники МВД загримировали супругов и подожгли старый, снятый с учета автомобиль в лесополосе на окраине поселка Ильское. Затем правоохранители сделали постановочные снимки, чтобы их передали заказчице.

Женщина встретилась с «исполнителем» в одном из кафе Новороссийска. Она поверила в подлинность фото и передала оперуполномоченному еще часть суммы. В этот момент ее задержали полицейские.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статьям «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». Фигурантку поместили под стражу.

Ранее в Краснодарском крае задержали четверых подозреваемых в двойном убийстве. Тела жертв обнаружили на берегу реки в Туапсе.