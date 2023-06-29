Эксклюзив 29 июня 2023, 15:49 «Покорми собаку». Дворник из Красноярского края попросил детдомовца о помощи, а тот украл оружие из его дома Дворник из Бородина сам дал ключи детдомовцу, который украл из его квартиры оружие Pxhere

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Дворник Никита, работающий в детском доме в Бородине Красноярского края, приглашал к себе домой воспитанников этого заведения и показывал им сейф с отцовским оружием. После этого он попросил одного детдомовца покормить собаку и оставил ключи от дома в почтовом ящике. Беспризорник в итоге украл ружье и сбежал. Об этом Никита сообщил в разговоре с «360».

По его словам, он в дружеской беседе рассказал новым друзьям о ружье.

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«Мы открыли сейф, пофотографировались с оружием, и вечером они ушли», — вспомнил дворник о том, как впустил к себе домой детдомовцев.

Позже Никита обратился за помощью к одному из своих приятелей.

«Я оставил ключи в почтовом ящике и сказал: „Покорми, пожалуйста, собаку“», — добавил собеседник «360».

После этого полиция сообщила Никите о пропаже.

«Отец сказал, что потеряны два оружия», — уточнил он.

Дворник описал сбежавшего детдомовца как «спокойного, нормального человека».

Ранее стало известно, что 17-летний воспитанник детского дома в Бородине пропал 25 июня. Правоохранительные органы заявили, что он может быть вооружен. Полиция объявила молодого человека в розыск, но его поиски пока не дали результатов.

Пресс-служба региональной прокуратуры уточнила, что ранее детдомовец состоял на учете за кражу и грабеж. Открыто уголовное дело о хищении оружия и боеприпасов.