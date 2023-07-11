Эксклюзив 11 июля 2023, 14:23 «Показательное убийство». Мать застреленного замглавы отдела мобилизации Краснодара связала случившееся со службой сына Мать замглавы отдела мобилизации Краснодара связала убийство сына с его прошлой службой Глава города Краснодара Евгений Наумов / Telegram

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Причины убийства заместителя начальника отдела по мобилизационной работе Краснодара Станислава Ржицкого могут быть связаны с его прошлой службой. Об этом сообщила «360» мать застреленного Татьяна.

Ржицкого убили ранним утром, когда он отправился на пробежку. Неизвестный мужчина поджидал его возле спортивного комплекса «Олимп». Преступник выстрелил четыре раза в спину и грудь замглавы отдела мобилизации и скрылся.

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Об угрозах не говорил

Мать Ржицкого сообщила, что сын не говорил ей ни о каких угрозах. Он вообще никогда не жаловался, потому что был таким человеком по своей природе, отметила Татьяна.

«Как мы предполагаем в семье, что-то связано с его бывшей службой, так как он в 2014 году перегонял подводную лодку в Запорожье, когда Крым вошел в состав России. И потом его служба в Сирии — там тоже были нелегкие времена», — поделилась женщина.

По словам собеседницы «360», в Сирии Ржицкий был вторым командиром, производившим залпы ракетами «Калибр». Это может быть как-то связано с убийством, сказала мать замглавы отдела мобилизации Краснодара.

«Почему-то у мужа такое мнение, что это показательное убийство, как [Дарьи] Дугиной», — добавила Татьяна.

Женщина сообщила, что они с супругом жили неподалеку от Шебекино в Белгородской области. Две недели назад они переехали в Севастополь.

«С сыном мы не виделись, он работал в Краснодаре, а мы планировали с ним встретиться, но не судьба. Сын замечательный, ответственный, добрый внимательный — к личному составу, к родителям, близким, друзьям», — рассказала мать убитого.

Остались маленькие дети

У Ржицкого остались дети, но семьи у него не было, сообщила Татьяна. Первая жена заместителя главы отдела мобилизации не выдержала годовой разлуки, а со второй он развелся во время службы в Сирии. Тогда он пять раз уезжал в командировки, длившиеся от шести до девяти месяцев.

Старшая дочь Ржицкого окончила первый курс вуза. Двое детей, родившихся во втором браке, еще маленькие.

«Четыре года девочке и два года мальчику. Он беспокоился и заботился обо всех детях, они его любят», — подчеркнула Татьяна.

Правоохранители из Краснодара пока ничего не говорили женщине и ее мужу о ходе расследования. Однако их должны отвезти в следственный отдел по Севастополю.