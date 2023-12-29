Криминал 29 декабря 2023, 23:51 Певца Alex Khan убили в Якутске. Подозреваемый — мертвый отец его друга Молодого певца Alex Khan нашли убитым в Якутске Telegram-канал СУ СК России по Республике Саха (Якутия)

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Молодого певца и актера из Якутии Alex Khan (настоящее имя — Александр Васильев) обнаружили мертвым в Якутске. История убийства артиста пока окутана тайной: правоохранители скупы на комментарии. Что на данный момент известно о происшествии — в материале «360».

Предполагаемый убийца Alex Khan

О смерти 27-летнего исполнителя стало известно утром 29 декабря. Инсайдеры раскрыли, что в преступлении заподозрили отца близкого друга певца. Предполагаемый убийца после расправы над Васильевым покончил с собой, сообщило издание SakhaDay со ссылкой на собственный источник.

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Информацию о том, что именно Alex Khan стал жертвой, подтвердили его друзья. Они рассказали журналистам, что произошедшее шокировало всех знакомых музыканта. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся.

«Мы сейчас все в шоке, не можем это осознать, плачем. Еще позавчера я его видел. Человек был веселый, бегал, работал. Он был очень светлым и жизнерадостным человеком, все время смеялся, шутил. Никогда не видели, что он злится, все время налегке. В перерывах между работой пел песни. До сих пор не верится», — поделился знакомый убитого.

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По неподтвержденным данным, погибший пришел в гости к своему приятелю после дня рождения, после чего развязалась потасовка с предполагаемым убийцей. В Сети обсуждают версию, что Александр поссорился с отцом друга, в результате чего мужчина набросился на музыканта с ножом, сообщило издание Mordovmedia.

Сведения о предполагаемом преступнике и причину смерти РИА «Новости» подтвердил источник в правоохранительных органах.

«Его (Alex Khan — прим. ред.) зарезали. Предварительно, подозреваемый — отец одного из его друзей. Мужчина после убийства покончил с собой», — заявил собеседник агентства.

Официальная версия

По данным следователей, тело мужчины с колото-резаным ранением грудной клетки обнаружили в квартире жилого дома, расположенного на улице Петра Алекссева. Специалисты осмотрели место происшествия и изъяли предметы, которые имеют значение для следствия.

«Следственным отделом по городу Якутску СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ — убийство», — сообщили в ведомстве.

Сейчас по уголовному делу проводят комплекс мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося.

РИА «Новости»

Что известно об убитом певце Alex Khan

Александр Васильев известен среди представителей музыкальной индустрии и кинематографа Якутии. Певец — сирота. Он активно вел творческую деятельность: записывал каверы и сольные песни, а также выпустил треки с якутскими исполнителями Катей ЧКРШ и Эрхааном Поповым.

Совместная песня с Эрхааном стала одной из последний работ Васильева. Alex Khan принимал участие в съемках таких проектов, как «Призрак и Триумф». Известно, что организацией сбора средств на похороны занялись друзья погибшего. Знакомые запомнили певца веселым, жизнерадостным и светлым человеком.

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