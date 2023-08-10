Эксклюзив 10 августа 2023, 17:04 Петербуржца насильно удерживали в чужой квартире с июня из-за долга в 10 млн рублей «360»: экс-коллега удерживал петербуржца в квартире с июня из-за долга в 10 млн рублей

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Жителя Санкт-Петербурга силой удерживали в чужой квартире на проспекте Маршала Блюхера с июня, требуя вернуть долг в 10 миллионов рублей. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, 34-летний бывший коллега взял 40-летнего петербуржца в заложники и избивал, требуя вернуть долг. Раньше у мужчин было совместное предприятие.

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Подозреваемый отвел пострадавшего к банкомату 8 августа и заставил снять со счета 145 тысяч рублей. Затем мужчину отвели обратно в квартиру и заперли.

Пострадавший смог позвонить в полицию, после чего в дом на Маршала Блюхера прибыли сотрудники правоохранительных органов и МЧС. Они вскрыли квартиру и обнаружили заложника со множеством ушибов. Мужчине потребовалась медицинская помощь.

Подозреваемого в этот момент в квартире не было, его разыскивают. Официально Следственный комитет и МВД информацию пока не комментировали.

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Что видели соседи

Жильцы дома на Маршала Блюхера рассказали «360», что поздно вечером 8 августа туда действительно приезжали полицейские и спасатели. Девушка по имени Анастасия сообщила, что увидела правоохранителей, когда шла домой с работы около 21:00. Сотрудники МЧС, по ее словам, приехали ближе к 23:00.

«Они встали здесь, у подъезда, и зашли в подъезд. Я слышала, как женщина спросила у эмчеэсовцев, что произошло, и ей ответили, что что-то с газом случилось, какая-то утечка. Наверное, чтобы не пугать людей. Но газа как такового у нас нет, у нас все плиты электрические, поэтому странно. Чтобы панику не создавать, наверное, так сказали», — предположила Анастасия.

Дома девушка ничего подозрительного не слышала. Она лишь видела из окна, как уезжали машины полиции.

Еще один житель дома видел, как полицейские звонили через домофон в квартиру, но им не открывали. Правоохранители зашли в подъезд, когда кто-то выходил оттуда.

Все жильцы, с которыми пообщался «360», узнали о случившемся только из новостей или из соседского чата. Лишь одна женщина слышала, как 8 августа около 23:00 ломали дверь, но на тот момент она уже почти спала.

«Была долбежка, стук такой, грохот, будто стены ломают», — поделилась жительница дома.

Женщина добавила, что вечером следующего дня видела, как у подъезда стояла машина и грузчик выносил много компьютерной техники. По мнению петербурженки, это все забрали из вскрытой квартиры.