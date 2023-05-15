Эксклюзив 15 мая 2023, 13:47 Сожитель избил петербурженку в троллейбусе, а потом нашел в больнице и ударил ножом Источник «360»: в Петербурге мужчина избил любовницу в транспорте, потом напал в больнице Freepik

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Мужчина дважды за вечер напал на свою сожительницу в Петербурге. Сначала он избил ее в троллейбусе, а затем пришел в больницу и ударил ножом. Об этом сообщил источник «360» в правоохранительных органах.

Случай произошел вечером 14 мая. По данным источника, 39-летняя женщина вызвала скорую помощь, находясь около дома № 79 на Светлановском проспекте. Ее отвезли в Елизаветинскую больницу, где врачи зафиксировали у нее закрытую черепно-мозговую травму.

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Охранник медучреждения заявил, что около 18:00 туда ворвался мужчина, он без разрешения зашел в кабинет, а через некоторое время выбежал оттуда. Торопясь, неизвестный обронил на улице свой паспорт.

Незнакомцем оказался сожитель пострадавшей. По словам медсестры, он зашел в кабинет и нанес пациентке несколько ударов.

Врач этой больницы обратился в правоохранительные органы. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, что мужчина нанес свой любовнице ножевое ранение. Известно, что нападавший уже был до этого неоднократно судим. О состоянии петербурженки и о том, поймала ли подозреваемого полиция, пока не известно.