Эксклюзив 26 января 2024, 08:30 «Перелом челюсти в двух местах». Российский футболист в Таиланде не поделил поле с борцом Жена футболиста из России рассказала, что ему на Пхукете сломали челюсть

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Россиянину на любительском футбольном матче в Таиланде сломали челюсть. Конфликт произошел на глазах свидетелей и под объективом камеры. Обидчика начали разыскивать, рассказала «360» супруга пострадавшего.

Команда по интернету

Мужчина с детства играл в футбол, выступал за команду — чемпиона Владивостока. На Пхукете тоже решил выйти на поле. На курорте устраивали любительские матчи, игроков набирали в интернете.

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«На поле после игрового момента, который этому человеку не понравился, он налетел и ударил мужа в лицо. И ушел. Свидетелей 12 человек, но они между собой не знакомы, собираются через чат-бот играть», — сообщила жена.

Нападение попало на запись камеры. Мужчина в команде «красных» ударил земляка в голубой футболке, и тот упал на траву. Потерпевшего увезли в больницу и диагностировали перелом челюсти в двух местах.

Операция на миллион

«Он в стабильном состоянии. Перелом челюсти в двух местах. Я вчера видела КТ — это нечто. Не знаю, сколько дури было в кулаке, чтобы взрослому мужчине так вывернуть челюсть», — сказала она.

Женщина рассказала, что спортсмену предстоит провести месяц с металлической системой для фиксации челюсти, а после — 1,5 месяца реабилитации. По ее словам, ему придется заново учиться жевать. Пока супругу разрешили давать только жидкую пищу через небольшие отверстия между зубами.

«Поломанные кости в одном месте соединены пластиной на болтах, во втором сделать это было невозможно, слишком сложный и тонкий участок. Он будет срастаться сам», — сказала она.

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Стоимость лечения превысит миллион рублей. Собеседница «360» оставила клинике депозит в 50 тысяч бат (более 124 тысяч рублей), пятичасовая операция обошлась еще в 350 тысяч бат (868,6 тысячи рублей). Супруги рассчитывают на участие страховой компании.

«Пишут, что подтверждение было отправлено партнерам (видимо больнице и ассистанту). Но в больнице говорят, что подтверждения не поступало. Пока расходы лежат на нас», — сказала женщина.

Заявление в полицию

После случившегося написали заявление в местную полицию (есть в распоряжении «360») и подключат консульство. Правоохранители начали расследование.

«Составлен протокол, и они даже ходили смотреть место происшествия. Сегодня я планирую им привезти медицинское заключение и чек стоимости лечения», — сказала жена.

Обидчика пока не задержали. Его страницу нашли в соцсетях — там он красовался с поясом чемпиона по рестлингу и публиковал снимки с тренировки в боксерских перчатках. Привлечь его к ответственности пока не удалось.