Эксклюзив 14 июля 2023, 15:03 Пенсионера подозревают в убийстве офицера Ржицкого. Каковы мотивы? Обозреватель «360» Иван Бер: убивший Ржицкого Денисенко был проукраинским фанатиком

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Многодетный отец, дедушка и пенсионер Сергей Денисенко из Краснодарского края подозревается в заказном убийстве российского офицера Станислава Ржицкого. Несколько дней назад он был застрелен во время вечерней пробежки в лесопарке. Зачем предпенсионному гражданину устраивать такое убийство с явно заказным оттенком? Разбирался обозреватель Иван Бер в авторской колонке для «360».

Далее — прямая речь

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Кто такой Станислав Ржицкий

Ржицкий до недавних событий был капитаном второго ранга и командиром подлодки Б-265«Краснодар», принимал участие в боевых действиях против запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ*. Несколько лет назад он ушел на пенсию, переехал из Севастополя в Краснодар и устроился на работу в мэрию на должность замначальника отдела по мобилизационной работе.

Фото: Telegram-канал главы муниципального образования Краснодара Евгения Наумова

Но ключевым в этой истории оказалась не мобилизационная работа, а должность капитанаподлодки: субмарина способна нести и использовать ракеты «Калибр». По данным Минобороны РФ, ровно год назад ракетами морского базирования «Калибр» был нанесен удар по военным объектам в Виннице. Украинские СМИ обвинили офицера Ржицкого в запуске этих ракет, после чего Ржицкий был внесен в базу сайта «Миротворец».

По словам матери погибшего, до момента преступления Станислав Ржицкий не переживал, об угрозах не рассказывал и вообще вел себя естественно.

Версия о роли мобильного приложения в убийстве

Ржицкий по вечерам выходил на пробежку — бегал в наушниках, по сторонам не озирался. Поэтому четыре пули в спину стали нежданной трагедией.

Вычислили российского офицера, по одной из версий, при помощи мобильного приложения — трекера «Страва». Приложение на ходу считает километры, время и потраченные калории после пробежки.

Pxhere

По информации в СМИ, трекер «Страва» уже ловили на шпионаже —американцы следили за военными и спецслужбами Южной Кореи и за российскими военными в Сирии. Если вы не силовик и не военный — пользуйтесь приложением для бега на здоровье, вы мало кому интересны, чтобы выяснять ваш маршрут. Станислав же просто не ожидал, к тому же род деятельности уже успел сменить на работу с бумагами по сути.

Кто такой Сергей Денисенко

Даже если вы простой солдат, выполняли свою работу и засветили имя и лицо, вас, вероятно, будут искать ради мести.

Убийца Сергей Денисенко, скорее всего, был проукраинским фанатиком — в Сети еще в прошлом году были фотографии, где он в Буче чествовал псевдозащитников Украины, а рядом с ним стояла националистка из «Азова**», запрещенного в РФ, Юлия Паевская по прозвищу Тайра. Там же Денисенко получил награду из рук украинского военного. Его супруга Ольга подтвердила, что муж уехал в конце 2022-го в Россию, но должен был скоро приехать к ней за границу. Но, скорее всего, Денисенко теперь надолго задержится в сырых и тесных помещениях России. Его поймали.

Очевидно, что мастерством настоящего киллера Денисенко не обладал: от орудия убийства не избавился, маршрут к жертве выбрал тоже чуть ли не напрямик.

РИА «Новости»

Тут только одна деталь не дает покоя: фото с Тайрой в открытом доступе с октября прошлого года, и Денисенко в Краснодарском крае живет с конца прошлого года. Я ни на что не намекаю, но, по-моему, если человек замечен с террористами, то надо как-то его держать на контроле же, да? И не впускать в страну, получается, так?

А что сказали на Украине?

Об убийстве написали представители ГУР:

«10 июля „подводник“ совершал пробежку в краснодарском парке культуры и отдыха имени 30-летия Победы. Около 06:00 в него было произведено семь выстрелов из пистолета Макарова. В результате огнестрельных ранений Ржицкий скончался на месте. Из-за обильного дождя в парке было безлюдно, так что нет свидетелей, которые могли бы сообщить детали или узнать нападавшего».

А позднее глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов внезапно передумал хвалиться и заявил, что его ведомство не имеет никакого отношения к убийству российского капитана Станислава Ржицкого.

Фото: piqsels

Тут уже бессмысленно оправдываться. Денисенко сейчас задержан, следствие настаивает на аресте. Подозреваемый во всем сознался.

Казалось бы, после теракта и убийства Владлена Татарского жертв быть больше не должно, но случившееся доказывает, что всегда найдется исполнитель преступного сценария украинской разведки. Важно об этом помнить и по возможности упредить очередного героя, решившего поиграть в наемного убийцу.

Мое имя Иван Бер, будьте здоровы и поддерживайте друг друга.

*«Исламское государство»/ИГ/ИГИЛ — террористическая организация, запрещенная в России.

** Батальон «Азов» — признан террористической организацией и запрещен в России.