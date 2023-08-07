Эксклюзив 07 августа 2023, 13:07 «Открылась дверь, и вошли две девушки». Известный психолог задержал вломившихся в квартиру незнакомок Психолог-криминалист Елена Ярикова помогла полиции задержать двух девушек

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Психолог-криминалист Елена Ярикова заявила, что сама чуть не стала пострадавшей от преступления. К ней домой ворвались незнакомки с ключами не только от ее, но и соседской квартиры. Их задержала полиция. Женщина рассказала «360» об обстоятельствах дела.

Неожиданная встреча

«Мы сидели с мужем, ужинали. У нас однокомнатная квартира. Ключами открылась дверь, и вошли две девушки. Одна из них начала доказывать, что сняла мою квартиру», — сказала она.

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Гостьи попытались уйти, но хозяева квартиры остановили их и стали обо всем расспрашивать. Вторая девушка озвучила другую версию, отличную от слов подруги, — якобы они сняли комнату в соседней квартире, но ошиблись дверью. Психолог начала задавать наводящие вопросы, делая вид, что не знакома с соседями. Девушки ошиблись в количестве комнат и других деталях.

«У них была большая связка ключей. Я сразу поняла, что это ненормально. Если бы они снимали квартиру, то получили бы два, максимум три ключа, а там целая связка однотипных», — сказала Елена Ярикова.

Один оборот вместо трех

Девушки показали, как открыли квартиру известного психолога, а затем соседкину. За это время муж позвонил владелице двухкомнатной квартиры. Она подтвердила, что не сдавала ее и закрывала два замка на три оборота, а «квартирантки» открыли один и провернув ключ только один раз. Когда решили звонить в полицию, гостьи выбежали, но успели попасть на записи камер видеонаблюдения.

«Я их расслабила, заболтала, они не успели сбежать. На следующий день уже их задерживали оперативники», — сказала женщина.

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Елена Ярикова предположила, что сначала в ее квартиру заходить не собирались, основной целью выбрали двухкомнатную. Девушки приехали из Казани. По их словам, они за один день сняли комнату в квартире элитного комплекса и нашли работу.

«Видимо, из-за того что люди пребывают в шоковом состоянии, у них версия о том, что ключ подходит и к вашей квартире, и соседней — основная», — сказала специалистка.

Новая версия

После задержания девушки озвучили новую версию — снимали однокомнатную квартиру, а не комнату в трехкомнатной, и перепутали дома. Однако квартира, которую они сняли, стояла без ремонта, а правоохранителям подозреваемые предъявили только два ключа из целой связки.

Следственный эксперимент еще раз подтвердил, что ключ от одной квартиры не подошел к другой. Но задержанные передумали и заявили, что не открывали соседнюю квартиру.

«С ними на камерах всегда присутствовала третья женщина, но она якобы не с ними. <…> Это не глупенькие девчонки-студентки. Такие молодые, на них не подумаешь. Выглядели вполне адекватно», — сказала она.

В ближайшее время женщина встретится с оперативником для уточнения информации. Они опасается, что им удастся избежать ответственности. По словам Елены Яриковой, девушки вели себя дерзко и обеспечивали алиби — не скрывались от камер и делали вид, что заблудились.