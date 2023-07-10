Криминал 10 июля 2023, 18:55 «Она была бы жива». Полицейские получили «мягкие» сроки за бездействие во время убийства кемеровчанки Криминалист Игнатов: кемеровским полицейским должны дать реальный срок за халатность Freepik

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В результате бездействия и халатности полиции в Кемерове в ночь на 14 января 2020 года погибла студентка. Девушку на протяжении нескольких часов истязал и мучил бывший молодой человек. На многочисленные звонки неравнодушных соседей сотрудники правоохранительных органов лишь ответили: «А что я сделаю-то?» Позднее оперативная группа все же приехала на указанный адрес. Но все, что им оставалось, — констатировать смерть. Что случилось в ту злополучную ночь, как работала местная полиция и какие «мягкие» сроки назначил суд — в материале «360».

Убийство трехлетней давности

Трагедия в семье Пехтелевых произошла в 2020 году. Третьего января студентка Вера Пехтелева приехала домой к бывшему парню Владиславу Канюсу, чтобы забрать свои вещи, однако из квартиры она уже не вышла.

Пара сильно поссорилась, так как мужчина узнал, что у Веры завязались новые романтические отношения с другим. Девушка пыталась выйти из квартиры, но Владислав всячески преграждал ей путь. Студентка схватила телефон и пыталась позвать на помощь.

Бывший парень забрал мобильный и в порыве агрессии стал избивать девушку тем, что попадется под руку. Владислав несколько раз ударил Веру ножом и сдавливал шею шнурком.

Издевательства продолжались несколько часов. По результатам судебной медицинской экспертизы на теле девушки насчитали около 111 травм разной тяжести, включая порезы, ушибы и переломы.

Погибшая 23-летняя студентка Вера Пехтелева / Соцсети

Желание помочь и халатность дежурной полиции

Неравнодушные соседи

Крики Веры разбудили практически всех соседей с ближайших этажей. Обеспокоенные жильцы стучались в дверь квартиры, но никто им не открывал.

«Незадолго до этого мы с женой вернулись из гостей. Я вышел на лестничную площадку, у дверей уже стояли два человека. Один представился братом квартиросъемщика, второй — другом. Мы громко стучали, но никто не открывал. Супруга в этот момент звонила по номеру 112 и пыталась вызвать полицию», — рассказал один из свидетелей.

Со временем к квартире начали стягиваться и другие соседи. Они звонили спецслужбам и просили незамедлительно отправить наряд полиции. В ответ им сообщали, что уже передали информацию в Ленинский отдел МВД и теперь нужно просто ждать. Однако никто так и не приехал.

Последствие звонков без ответа

Спустя полтора часа, так и не дождавшись полицию, соседи вскрыли дверь ломом. Вера лежала на полу лицом вниз и уже не дышала, а рядом валялся окровавленный нож.

Соседи вновь набрали номер 112, только уже заявили об убийстве. Лишь после этого на место отправилась следственно-оперативная группа. Пьяный молодой человек сидел в ванной, даже не пытался скрыться и без сопротивления сдался.

После оперативного осмотра медики насчитали у Веры около 60 ножевых ранений, множественные ушибы и перелом ребер. По версии следствия, девушку мучили в течение трех часов.

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Изначально Канюсу предъявили обвинение по статье «Убийство», но родственники погибшей и общественность добились того, чтобы молодого человека судили на более серьезной основе — статье «Убийство, совершенное с особой жестокостью», добавив «Незаконное лишение свободы» и «Изнасилование».

Брат обвиняемого незадолго до случившегося говорил с ним по телефону, отметили в Следственном комитете. Владислав говорил, что собирается убить Веру. Родственник незамедлительно выехал к Канюсу, но предотвратить убийство не смог — дверь была заперта, а из квартиры уже доносились женские крики.

Срок наказания для убийцы

Владислав не сотрудничал со следствием и не признал свою вину. Летом 2022-го Кемеровский областной суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. По обвинению в изнасиловании молодого человека оправдали и освободили от наказания за незаконное лишение свободы — из-за истекшего срока давности.

Родители Веры обжаловали приговор, однако вышестоящая инстанция отклонила иск. Кроме того, виновного обязали выплатить четыре миллиона рублей компенсации морального вреда родственникам погибшей.

Халатность на рабочем месте

Региональный СК также возбудил уголовное дело против трех сотрудниц дежурной части кемеровской полиции. Их обвинили в халатности, которая по неосторожности повлекла за собой смерть человека.

По версии следствия, в январе 2020 года подозреваемые, находясь на рабочем месте, получали сигналы о том, что из одной из квартир многоэтажки в Ленинском районе доносятся крики женщины с призывом о помощи. Сотрудницы не прослушали аудиозаписи заявлений от жильцов дома и не выяснили обстоятельства происходящего конфликта.

«В результате халатных действий полицейских преступные действия злоумышленника не были пресечены оперативно, в указанной квартире была убита 23-летняя жительница областного центра. Подозреваемый был задержан на месте преступления», — отметили в управлении СК по Кемеровской области.

РИА «Новости»

Криминалист и бывший оперативный сотрудник МВД Михаил Игнатов объяснил «360», что у сотрудников дежурной части есть специальные инструкции и алгоритмы действия для быстрого реагирования на подобные ситуации.

Эксперт предположил, что халатность оперативников могла быть связана с сонливым состоянием, ведь эти события происходили ранним утром, в четыре часа.

«Трудно сказать, чем могли заниматься довольно молодые сотрудники полиции на дежурстве. Главное, их рабочая задача была предельно проста — принять звонок и передать отряду для выезда на место и проверки правонарушения либо преступления. Но они этого не сделали», — отметил он.

Если бы наряд оперативно-следственной группы быстрого реагирования приехал вовремя, девушка, вероятно, осталась бы жива, а Владислава задержали бы, добавил Игнатов.

«Из-за халатности и бездействия тех, кто обязан был приехать и предотвратить это преступление, погибла молодая девчонка», — подчеркнул собеседник «360».

РИА «Новости»

Условный срок за бездействие хранителей порядка

Суд рассматривал уголовное дело против двух полицейских и еще трех сотрудниц дежурной части УВД: Анны Пономаревой, Марины Дунаевой и Кристины Юденцовой. Девушки отказались сотрудничать со следствием и вину не признавали.

Начальник смены дежурной части отдела полиции «Ленинский» Михаил Балашов и старший оперативный дежурный Дмитрий Тарицын на допросах утверждали, что во время звонков следственно-оперативная группа была занята — находилась по вызову на другом адресе, где обнаружили труп мужчины.

Обвиняемые объясняли задержки в выезде тем, что в служебной машине закончился бензин и у сотрудников не было возможности вовремя прибыть на место. По их словам, топливо закончилось в три часа ночи, а с Ленинградской звонили после четырех утра.

Обвиняемые сотрудники полиции. Фото: СУ СК России по Кемеровской области — Кузбассу

По данным управления, несмотря на оправдания, суд признал пять сотрудников дежурной части виновными в деле трехлетней давности. Балашов, Тарицын, Пономарева получили по два года условно, Дунаева и Юденцова — по полтора. Однако ранее прокуратура настаивала на более серьезном сроке — три с половиной года.

Также суд постановил взыскать с каждого осужденного по 30 тысяч рублей в пользу потерпевших, а с МВД — один миллион.

Бывший сотрудник МВД Михаил Игнатов предположил, что настолько «условные и гуманные сроки» могли вынести из-за смягчающих обстоятельств. По его словам, некоторые из виновных заслуживали реального срока за свои действия.

Несогласие со сроком наказания

Прокуратура или потерпевшая сторона в лице родственников Пехтелевой, скорее всего, пойдут с апелляционной жалобой в вышестоящий суд, допустил криминалист. Обращение может включать в себя несогласие с мягкостью приговора пяти сотрудникам дежурной части.

«Вышестоящий суд может отменить действующий приговор и назначить новое заседание в связи с обращениями со стороны потерпевших о том, что приговор не соответствует деяниям обвиняемых», — объяснил собеседник «360».

По его словам, оперативники могут получить около трех лет лишения свободы, если вышестоящий суд рассмотрит жалобу о «мягкости срока». В таком случае косвенные виновные в убийстве молодой девушки проведут этот срок в колонии общего режима, подытожил бывший сотрудник МВД.