История изнасилования на работе: как действовать девушкам в случае харассмента | 360°

Эксклюзив 24 октября 2022, 22:00 «Он меня изнасиловал». История харассмента и советы девушкам Адвокат Калинов: при общении с насильником важно использовать диктофон Unsplash

Читать 360tv в

В редакцию «360» обратилась девушка по имени Марина, которая заявила, что ее регулярно принуждал к сексу начальник. Подчиненная изначально не собиралась рассказывать о происходящем, так как боялась оказаться без работы с кредитами. Более того, мужчина подчеркнул, что обладает связями в правоохранительных органах, и в случае огласки девушка попросту выставит себя в нехорошем свете. Когда ситуация дошла до критической точки, Марина решила больше не молчать. Как девушкам поступить в подобных обстоятельствах и почему проблему нельзя игнорировать — в материале «360».

Насилие на работе

Марина работает в крупной компании уже более пяти лет. Начальство всегда считало ее ценным сотрудником, она была на хорошем счету. Девушку даже сделали правой рукой генерального директора, с которым она проработала бок о бок 3,5 года.

Реклама

По словам Марины, все было замечательно — до майского корпоратива 2021 года. На том мероприятии начальник начал как-то странно себя вести, расспрашивать о личной жизни. На тот момент сотрудница была в браке, поэтому ничего не заподозрила и спокойно рассказала о муже.

Реклама

Потом получилось так, что он вызвал меня к себе в кабинет. Сказал, что ему необходимо со мной поговорить и услышать женский взгляд на какую-то его проблему. Учитывая, что я 3,5 года общалась с ним, в конфиденциальной обстановке в том числе, не почувствовала никакого подвоха Марина.

По ее словам, генеральный директор предложил подняться в отель, который находится на пятом этаже — над офисом. Девушку такое предложение не смутило: она знала, что кабинет начальника прослушивается, а он вряд ли хотел, чтобы информация дошла до кто-то еще.

«Мы поднялись в номер, где он меня изнасиловал. Кроме этого, он очень грубо со мной обращался. После сказал, что у него есть связи в правоохранительных органах, в Следственном комитете, что я буду посмешищем, если что-то кому-то расскажу. <…> Сказал, что, если я кому-то что-то расскажу, он меня уволит», — поделилась Марина.

Unsplash

Причины для молчания

Она подчеркнула, что зарплата в 60 тысяч рублей ей крайне важна: у Марины есть кредиты, доход супруга на тот момент был также скромным. Без средств к существованию девушка остаться не могла, поэтому решила молчать.

«Он этим воспользовался. <…> Начал меня принуждать к сексу в рабочее время. Опять же на том же самом пятом этаже. Так как он очень боялся, что жена увидит или узнает, это все было инкогнито, без всяких цветов, подарков, знаков внимания, чисто принуждение к сексу. <…> Далее он стал брать меня в командировки, где также принуждал к сексу. Я не раз просила его прекратить. <…> Он говорил: „Хорошо“. И снова все продолжалось», — заявила Марина.

Unsplash

Прессинг из-за отказов

В августе 2022 она встретила молодого человека, с которым решила строить серьезные отношения. Сотрудница в очередной раз попросила начальника отстать. После этого начались неприятности на работе: на девушку стали давить, обсуждать поставленные задачи с ее подчиненными без самой Марины, всячески демонстрировали, что ей готовят замену.

«Я с ним поговорила. Даже мой молодой человек с ним встречался, разговаривал. Они вроде как договорились о том, что все нормально, что действительно не будет больше никаких командировок, не будет корпоратива, что я могу не ездить. Пожали руки, выпили кофе. Я успокоилась и была очень рада», — подчеркнула Марина.

Но прессинг на работе лишь усилился. В итоге коллеги собрались на очередной корпоратив — в акваклуб. Начальник написал девушке записку о том, что они с ней вновь идут в номер после мероприятия, пояснила Марина. Тогда она была вынуждена была обратиться к адвокату.

«Я понимала, что буду уволена. <…> Когда я отказалась идти на корпоратив, он вызвал меня к себе в кабинет. Есть аудиозапись, подтверждающая, что я говорила о том, что я не буду с ним спать больше, никаких командировок, ничего. Просто я почувствовала какой-то подвох и решила все-таки записать на диктофон. После этого прессинг усилился еще больше», — рассказала девушка.

Она отметила, что ее сотрудников начали попросту забирать из кабинета, настраивать против Марины. Тогда она поняла — ситуация безвыходная. И девушка в ней ничего не выигрывает. В итоге 18 октября она написала заявление в полицию.

Это мне невыгодно. Я хотела просто спокойно работать. <…> Мне очень тяжело рассказывать данную историю. <…> Я женщина, я никогда не стала бы выносить сор из избы. Я очень люблю свою работу, нахожусь на хорошем счету, до сих пор числюсь там. <…> Есть многие поощрения от <…> высшего руководства Марина.

Проверка на полиграфе

Адвокат по уголовным делам, с опытом работы в прокуратуре Максим Калинов рассказал «360», что Марина подала заявление в полицию и Следственный комитет. Проводятся первоочередные проверочные мероприятия.

«Она опрошена, прошла исследование на полиграфе, который подтвердил, что все сказанное является правдой. Сейчас будет рассматриваться вопрос о возбуждении уголовного дела. Но опять же следует отметить, что предполагаемый виновник занимает значимую должность — генерального директора. Со слов доверительницы, она хочет это осветить, <…> он не раз говорил, что обладает большими связями в правоохранительных органах, полиции, Следственном комитете, отделе собственной безопасности компании», — подчеркнул Калинов.

По его информации, Марину сейчас обвинят в заведомо ложном доносе. Адвокат также подчеркнул, что девушке в данной ситуации все это не выгодно вообще. Она до сих пор числится на занимаемой должности.

«Вся эта ситуация идет ей только в минус. Скорее всего, она будет уволена. В связи с тем, что ей не дали возможность строить личную жизнь и потребовали пожизненного рабства в качестве любовницы, она просто не смогла… Выбрала семью, отношения. Понимала, что ее выгонят с работы по надуманным основаниям, поэтому приняла такое решение — придать этому резонанс», — пояснил Калинов.

Он добавил, что лично встречался с генеральным директором, который отрицал наличие сексуальной связи между ним и Мариной. Но уже есть информация из отелей, где они отдыхали.

Unsplash

Что делать в случае харассмента

Марина подчеркнула, что о таких ситуациях молчат многие девушки. И ее история может помочь им начать говорить. Она подчеркнула, что подобные случаи обычно заканчиваются негативно для женщины.

«Я бы порекомендовала в первую очередь себя как-то обезопасить. Может быть, сохранить как-то переписку. Может быть, где-то записать на диктофон. Самое главное, что будет для Следственного комитете и правоохранительных органов весовым основанием, не стирайте одежду, на которую попадает мужская сперма, этого человека, кто вас… <…> Насильники не остановятся. Они будут до последнего…» — подчеркнула Марина.

Она добавила, что мужчина вряд ли отпустит девушку в подобной ситуации, если она захочет все прекратить. И здесь важно привлечь юристов. Адвокат может подсказать, как вести себя дальше.

Терпеть унижения, не строить свою личную жизнь, быть чьей-то игрушкой — это еще более больно, чем просто порвать окончательно все это Марина.

Калинов посоветовал не тянуть и в схожих ситуациях обращаться к адвокатам и в органы. Если девушка обратилась не сразу, а через время, доказательств может быть меньше.

«Что делать? Фиксировать всю переписку, использовать диктофон в общении. При каких-то угрозах. <…> При угрозах склонения к сексу она, конечно же, может использовать диктофон, переписку, а также использовать каких-то личных знакомых, которые также могут являться свидетелями по возбужденному уголовному делу», — отметил адвокат.

По его словам, даже если девушка просто рассказала кому-то, что ее домогаются, этот человек — уже свидетель. Таких знакомых, родственников может быть много. Их показания могут быть положены в основу обвинения и быть вескими.