Эксклюзив 02 августа 2023, 14:42 Обыкновенная женщина с «непонятным» сыном. Жители Челябинска — о семье Владимира Ческидова Бывшие соседи арестованного Владимира Ческидова назвали его странным, а мать — общительной Телеканал «360»

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Суд арестовал жителя Челябинской области Владимира Ческидова по подозрению в похищении, убийстве и изнасиловании. Его мать выпустили из зала суда, и она вернулась домой. Знакомые с семьей челябинцы рассказали «360» о том, что они не вызывали подозрений.

Девушка сына

Новость о том, что хозяева одного из домов в течение 14 лет могли удерживать пленницу, местных жителей шокировала. Старшая по дому, где мать Владимира Ческидова сдавала квартиру, ничего примечательного сказать о ней не смогла — обыкновенная женщина, очень разговорчивая, часто ходила в церковь и на танцы. Раньше родительница и арестованный сами жили в этом доме, но потом съехали. Женщина лишь периодически приходила проведать своих квартирантов.

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«Плохого ничего не можем сказать, постольку-поскольку мало с ней общались. <…> Когда-то с сыном здесь жили, и женщина там у него была — или кто, не знаю. Сын какой-то такой… непонятный», — заявила пожилая женщина.

Соседка рассказала, что мужчина не работал якобы из-за проблем с легкими, продукты приносила мать. По версии семейства, он жил со своей возлюбленной.

«Девушка у него, говорила, и все. А так я ничего не знаю. <…> Она все им приносила, еду. Девушка, говорит, готовит», — сказала она.

Возвращение домой

Сама мать Владимира Ческидова после того, как его выпустили из зала суда, вернулась домой по прописке. Увидев журналистов, вызвала полицию.

«Нет, [не покрывала сына]. Мне запретила полиция общаться с вами. <…> Мой сын не пьет, не курит, никого не бьет. Ни меня, ни ее за все годы», — сказала женщина через дверь.

С «возлюбленной» сына, по словам женщины, она жила мирно, но о ее теперешнем местонахождении не знает. Помимо нее, у сына есть жена. Свекровь назвала ее «нормальной женщиной» и заявила, что обстоятельства дела установит суд.

Место похищения

Журналисты показали частный дом, где, по версии следствия, мужчина в течение 14 лет удерживал девушку. Сирота попала туда в 19 лет и смогла сбежать только после того, как его госпитализировали с обострением психического заболевания.

Суд арестовал мужчину по обвинению в похищении девушек, изнасиловании и убийстве. Следователи нашли в погребе расчлененные останки еще одной женщины.

Мать обвиняемого сначала заподозрили в похищении и задержали, но потом освободили из-под стражи в зале суда.

Адвокат объяснил, что арест посчитали избыточной мерой пресечения. На суде женщина заявляла, якобы девушка жила с сыном добровольно и в хороших условиях.