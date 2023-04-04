Эксклюзив 04 апреля 2023, 19:56 «Обычная девчонка». Дарья Трепова несколько раз посещала книжную лавку в Москве, сотрудничавшую с Татарским Управляющая «Листвы» Сопот: Трепова приходила в лавку и предлагала открытки на продажу РИА «Новости»

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Подозреваемая по делу о теракте в Санкт-Петербурге Дарья Трепова посещала в Москве книжную лавку «Листва», которая сотрудничала с военкором Владленом Татарским. Именно в петербургском филиале магазина он устраивал закрытую встречу перед тем мероприятием, где прогремел взрыв. Управляющая «Листвы» Ася Сопот рассказала «360», что Трепова предлагала магазину открытки на продажу, которые сделала своими руками.

Трепова предлагала открытки на продажу

Сопот рассказала, что Дарья Трепова, представившаяся Настей, приходила в магазин несколько раз. Ее открытки коллективу не очень понравились, но девушка попросила вырученные от продажи деньги направить в гуманитарный проект магазина. Когда Трепова приезжала в лавку, она подходила к книгам Владлена Татарского, вспомнила собеседница «360».

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Пыталась ли Дарья втереться в доверие к людям, которые общались и работали с погибшим, неизвестно. Однако такое не кажется совпадением. Но предложения от художников для «Листвы» — не редкость, поэтому Трепова не вызвала никаких подозрений. Асе Сопот она показалась «обычной девчонкой».

«Обычная девчонка, адекватная, не агрессивная. Просто обычная девочка. К нам часто приходят, художники предлагают свои работы, стикеры или открытки. Поэтому у нас даже и особо не было никаких подозрений <…> Единственное, что мне не понравились сами открытки — некрасивые и как будто сделанные на скорую руку», — рассказала Ася.

Встреча для своих

Посещала ли подозреваемая лавку «Листва» в Санкт-Петербурге, сотрудникам установить не удалось. Но Сопот напомнила, что встреча, которая проходила буквально за несколько часов перед роковыми событиями в «Стрит-баре», была закрытой.

«Собственно, встреча Владлена была закрытая, о ней мало кто знал, знали только свои. Возможно, из-за этого она и не попала на встречу к Владлену, которая была в Питере до происшествия», — отметила Сопот.

Ранее стало известно, что подозреваемую заключили под стражу до 2 июня. Трепову обвиняют по двум статьям: «Террористический акт, совершенный группой лиц», и «Незаконное ношение взрывчатых устройств».