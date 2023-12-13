Эксклюзив 13 декабря 2023, 14:29 «Обратиться в первые минуты». Что делать жертвам мошенничества с вирусными программами Юрист Семеновский: жертве мошенничества с приложением ЦБ надо звонить в банк Freepik

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Центробанк рассказал о мошеннической схеме, при которой злоумышленники звонят россиянам и рассказывают о необходимости проверить подлинность наличных, в том числе новых пятитысячных банкнот, установив на телефон приложение «Банкноты Банка России». Такой сервис действительно существует, но злоумышленники высылают ссылку на фальшивую программу, и с ее помощью у людей воруют деньги. Юрист, старший преподаватель Финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Семеновский рассказал «360», что делать тем, кто попался на удочку мошенников.

«Нужно, чтобы гражданин буквально в первые же минуты, как только понял, что его денежные средства утекли не по адресу, обратился в кредитную организацию, чтобы, если эти деньги еще не прошли по ней, они были заблокированы как можно скорее. Если эти деньги уже заблокированы, вопрос будет решаться с кредитной организацией: насколько защищены ее каналы, насколько возможно было предусмотреть меры по безопасности», — отметил эксперт.

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Семеновский констатировал, что деньги на счете или в банковской ячейке охраняет кредитная организация. Важно убедиться в том, что вы сами не нарушили пользовательское соглашение с банком по ведению счета, кредитный или другой договоры.

Защищенные сервисы

Если решить проблему через банк не получилось, надо обращаться в МВД и суды — и желательно еще в Центробанк, «чтобы с его стороны осуществлялся банковский надзор за кредитной организацией», пояснил юрист.

«Проблема работы с фишинговыми или вирусными программами существует, это не ново. Вопрос о том, насколько предусмотрительно нужно обращаться со своими персональными данными и использовать те или иные приложения, остается открытым. С точки зрения того, получится или не получится вернуть деньги, практика разнонаправленная», — заметил собеседник «360».

Он добавил, что государственные сервисы цифровизуются довольно активно, но пока официальные приложения-госсервисы в основном всем известны. Это «Госуслуги», «Мой налог», приложения, связанные с картографией Росреестра. Эти сервисы надежно защищены. Игорь Семеновский не слышал, чтобы государство анонсировало в этом отношении что-то новое.