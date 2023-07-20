Эксклюзив 20 июля 2023, 22:01 Новые фигуры в деле об убийстве пермской школьницы. На причастность к расправе проверят еще двоих СК косвенно подтвердил возможное участие в убийстве пермской школьницы еще двух человек Телеканал «360»

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Пермские врачи не смогли спасти облитую бензином и сожженную школьницу из поселка Октябрьский. Ее похоронили 20 июля. Подозреваемым по делу проходит молодой человек. По мнению местных жителей, нападавший действовал не один, а вместе с двумя друзьями, с которых даже не взяли подписку о невыезде. Как подтвердили собеседники «360», эта информация далека от слухов. Следователи проверяют вероятных участников расправы над девочкой.

Недовольные жители

На Change.org появилась петиция с требованием привлечь к ответственности всех причастных к убийству 16-летней школьницы. По словам авторов, когда девочка пришла в сознание, она назвала имена своих обидчиков — трех молодых людей. Кроме того, дело завели только о покушении на убийство с особой жестокостью, когда школьница пережила изнасилование.

Дядя погибшей девочки Михаил в беседе с «360» заявил, что родители подозреваемого к семье не обращались. Он подчеркнул, что про остальных ничего сказать не может.

У него родители — бывшие милиционеры. Мать во ФСИН работала. Никто из них к нам не обращался. Про остальных я ничего не знаю, даже кем они там проходят. Михаил дядя погибшей

Михаил выразил уверенность, что родители молодого человека сохранили связи в силовых структурах, но рассчитывает, что обидчик племянницы получит по закону.

«С остальными пока неизвестно, что будет. Пока идет следствие, ничего не разглашают. И никто ничего не знает. Но если в полиции работали, значит, точно связи есть», — отметил он.

По версии следствия, в ночь на 8 июля школьница по приглашению своего друга пришла к нему домой, где, кроме него, никого не было. Неподалеку от домовладения молодой человек облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую с обширными ожогами доставили в медицинское учреждение. Суд отправил подозреваемого под стражу.

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Ответы следствия

В день похорон школьницы Октябрьское управление СК пригласило недовольных расследованием местных жителей к себе, чтобы развеять все сомнения.

«Почему умалчивают про изнасилование? Она же не только своему отцу сказала, она еще и медперсоналу сообщила. Двое не задержаны, даже подписку с них не взяли», — возмущались собравшиеся.

Принимать всех глава ведомства не захотел. Он подчеркнул, что не намерен общаться с журналистами, а также с приехавшими из других областей. Принимали только жителей Октябрьского района по паспорту.

На просьбы объяснить такое ограничение, руководитель сослался на требование вышестоящего начальства. Когда собравшиеся написали петицию со ссылкой на 59-й закон («О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» — прим. ред.), им объявили, что прием окончен.

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У главы ведомства успели побывать три женщины. От силовика и его заместителя они получили ответы на несколько важных вопросов о расследовании. С ними пообщалась один из авторов петиции и местная активистка Яна.

«Они задавали вопросы неудобные, но им ответили так, что девочка якобы сама виновата. Что они могут сейчас раскрыть, что сексуальный контакт был, но обоюдный. Потом она побежала в сторону рельсов, споткнулась, упала, ударилась головой. Он испугался, что ему попадет и поджег ее. Вот так сказали эти люди, что им начальник СК рассказал», — поделилась с «360» Яна.

Она добавила, что так следователи объяснили задержание только одного подозреваемого. По остальным двум пока проводят проверку.

Сейчас устанавливают роль каждого. Может быть, они там были, но не насиловали, может, и насиловали, а может, помогали на рельсы донести. Сказали, что проверяют, но подробную информацию дать не могут, потому что идет следствие. Яна один из авторов петиции

Официального подтверждения этой информации нет. Но о том, что школьница пережила сексуальное насилие, а нападение было групповым, СМИ сообщали со ссылкой на источники.

О трех участниках нападения также говорил отец школьницы, заявивший, что узнал обо всем от дочери, которая пришла в сознание. Но после распространения этой информации мужчина перестал отвечать на вопросы журналистов, объясняя, что идет следствие.

Тем временем петицию на сайте Change.org подписали уже более 28,5 тысячи человек.