20 июля 2023, 22:01
Новые фигуры в деле об убийстве пермской школьницы. На причастность к расправе проверят еще двоих
СК косвенно подтвердил возможное участие в убийстве пермской школьницы еще двух человек
Пермские врачи не смогли спасти облитую бензином и сожженную школьницу из поселка Октябрьский. Ее похоронили 20 июля. Подозреваемым по делу проходит молодой человек. По мнению местных жителей, нападавший действовал не один, а вместе с двумя друзьями, с которых даже не взяли подписку о невыезде. Как подтвердили собеседники «360», эта информация далека от слухов. Следователи проверяют вероятных участников расправы над девочкой.
Недовольные жители
На Change.org появилась петиция с требованием привлечь к ответственности всех причастных к убийству 16-летней школьницы. По словам авторов, когда девочка пришла в сознание, она назвала имена своих обидчиков — трех молодых людей. Кроме того, дело завели только о покушении на убийство с особой жестокостью, когда школьница пережила изнасилование.
Дядя погибшей девочки Михаил в беседе с «360» заявил, что родители подозреваемого к семье не обращались. Он подчеркнул, что про остальных ничего сказать не может.
У него родители — бывшие милиционеры. Мать во ФСИН работала. Никто из них к нам не обращался. Про остальных я ничего не знаю, даже кем они там проходят.
Михаил
дядя погибшей
Михаил выразил уверенность, что родители молодого человека сохранили связи в силовых структурах, но рассчитывает, что обидчик племянницы получит по закону.
«С остальными пока неизвестно, что будет. Пока идет следствие, ничего не разглашают. И никто ничего не знает. Но если в полиции работали, значит, точно связи есть», — отметил он.
По версии следствия, в ночь на 8 июля школьница по приглашению своего друга пришла к нему домой, где, кроме него, никого не было. Неподалеку от домовладения молодой человек облил ее горючей жидкостью и поджег. Пострадавшую с обширными ожогами доставили в медицинское учреждение. Суд отправил подозреваемого под стражу.
Ответы следствия
В день похорон школьницы Октябрьское управление СК пригласило недовольных расследованием местных жителей к себе, чтобы развеять все сомнения.
«Почему умалчивают про изнасилование? Она же не только своему отцу сказала, она еще и медперсоналу сообщила. Двое не задержаны, даже подписку с них не взяли», — возмущались собравшиеся.
Принимать всех глава ведомства не захотел. Он подчеркнул, что не намерен общаться с журналистами, а также с приехавшими из других областей. Принимали только жителей Октябрьского района по паспорту.
На просьбы объяснить такое ограничение, руководитель сослался на требование вышестоящего начальства. Когда собравшиеся написали петицию со ссылкой на 59-й закон («О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» — прим. ред.), им объявили, что прием окончен.
У главы ведомства успели побывать три женщины. От силовика и его заместителя они получили ответы на несколько важных вопросов о расследовании. С ними пообщалась один из авторов петиции и местная активистка Яна.
«Они задавали вопросы неудобные, но им ответили так, что девочка якобы сама виновата. Что они могут сейчас раскрыть, что сексуальный контакт был, но обоюдный. Потом она побежала в сторону рельсов, споткнулась, упала, ударилась головой. Он испугался, что ему попадет и поджег ее. Вот так сказали эти люди, что им начальник СК рассказал», — поделилась с «360» Яна.
Она добавила, что так следователи объяснили задержание только одного подозреваемого. По остальным двум пока проводят проверку.
Сейчас устанавливают роль каждого. Может быть, они там были, но не насиловали, может, и насиловали, а может, помогали на рельсы донести. Сказали, что проверяют, но подробную информацию дать не могут, потому что идет следствие.
Яна
один из авторов петиции
Официального подтверждения этой информации нет. Но о том, что школьница пережила сексуальное насилие, а нападение было групповым, СМИ сообщали со ссылкой на источники.
О трех участниках нападения также говорил отец школьницы, заявивший, что узнал обо всем от дочери, которая пришла в сознание. Но после распространения этой информации мужчина перестал отвечать на вопросы журналистов, объясняя, что идет следствие.
Тем временем петицию на сайте Change.org подписали уже более 28,5 тысячи человек.
Убийства
Дети
СК РФ
Реклама
Реклама