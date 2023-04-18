Эксклюзив 18 апреля 2023, 16:13 «Никто не извинился». Вдова убитого в Королеве известного нейрохирурга рассказала о смерти мужа Вдова убитого врача из Королева заявила, что перед ней не извинились за смерть супруга Pxhere

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Убитый в Королеве нейрохирург Игорь Есин был не только настоящим профессионалом, но и добрым, отзывчивым человеком, рассказала «360» его супруга Юлия. По ее словам, именно этим и воспользовался возможный убийца врача.

Пациенты в шоке от убийства врача

С момента убийства супруга прошло почти два месяца, рассказала Юрия Есина. Она добавила, что ее муж был добрым и отзывчивым человеком.

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«Игорь был не только добрейшим человеком, человеком с большим сердцем, постоянно улыбающимся, он был профессиональным и уникальным нейрохирургом, который поднимал людей с того света, создавал им заново позвоночники», — отметила она.

По ее словам, благодарные пациенты до сих пор звонят на номер телефона врача. Когда они узнают, что его убили, плачут и задаются вопросом о том, как так случилось.

«У меня нет ответов на эти вопросы <…> Замечательный отец, обожал своих детей — как старших двоих детей, так и младшую дочку, и нерожденную очень ждал, очень ждал еще одну дочку. Был счастлив, гордился этим, стремился их поднимать, работал, отдавал все свои силы. Солнечный человек, как его все называют. Солнечный, улыбчивый человек», — рассказала вдова.

Убийца воспользовался добротой доктора

Юлия Есина рассказала, что с вероятным убийцей ее муж был знаком давно. Когда-то они жили в одном дворе, и нейрохирург не мог отказать знакомому в помощи — у того были проблемы со зрением.

«Этот человек не входил в круг близких людей, просто в силу своей доброты и безотказности мой муж ему помогал, поддерживал, потому что у этого товарища <…> нелегкая судьба якобы <…> [знакомый] — такой манипулятор был, давил всегда на жалость, ну, а мой муж — добрейший человек, который не мог отказать человеку, с которым они жили в одном дворе», — объяснила собеседница «360».

По ее словам, за два дня до убийства мужчина собрался в гости к Есиным. Нейрохирург поехал за ним на вокзал, привез его в квартиру. Там мужчины разговорились — они громко общались, поэтому Юлия Есина с двухлетним ребенком решила пойти к родителям, которые живут в соседнем доме.

На следующий день Игорь Есин пообещал жене, что вскоре отвезет товарища обратно. Однако этому не суждено было сбыться — уже вечером доктора убили. Юлия заявила, что в квартире на тот момент находился только ее муж и его знакомый.

Странные обстоятельства

Юлия Есина пожаловалась на работу адвоката защиты.

«Такую грязь, честно говоря, льют на моего мужа. Передо мной даже никто не извинился, этот [знакомый] ничего не сказал, ничего абсолютно. Я, конечно, от него ничего не жду, но человек, который нечаянно убил, защищаясь, думаю, в первую очередь должен вызвать скорую — не нападавшему, так себе. Он же утверждает, что мой муж нападал на него. Почему же он себе не вызвал скорую?» — задалась вопросом вдова нейрохирурга.

По ее словам, эксперты пришли к выводу, что смерть Игоря Есина наступила в 23:30, а его товарищ обратился в полицию только в час ночи.

«Что он делал полтора часа в квартире один — остается вопросом, на который никто не ответит. А верить [знакомому] очень сложно в данной ситуации. Я думаю, он созванивался с какими-то своими товарищами и обсуждал, что ему делать. Также он себя и побил, и порезал», — объяснила порезы на теле знакомого Есина Юлия.

Она добавила, что после случившегося из квартиры пропали деньги. Правоохранители возбудили уголовное дело, но знакомый убитого не проходит по нему в качестве подозреваемого.

Мужчина утверждает, что нейрохирург напал на него, а он лишь защищался, сообщило издание «Подмосковье Сегодня». Сейчас следователи ждут завершения еще одной экспертизы, результаты которой позволят установить все обстоятельства убийства.

В декабре 2020 года в СНТ «Зеленый огонек» под Волоколамском убили семью из трех человек. Мособлсуд приговорил организатора преступления к пожизненному лишению свободы.