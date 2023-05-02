Эксклюзив 02 мая 2023, 14:40 «Никогда бы не нанес вреда ребенку». Мать подозреваемого в расчленении младенца заявила, что он обожал дочь Мать подозреваемого в расчленении ребенка в Ростове: он никогда бы не нанес вреда дочери

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Расследование дела об убийстве и расчленении восьмимесячной девочки из Ростова-на-Дону продолжается. Мать подозреваемого Татьяна Ивановна заявила «360», что ее сын ни в чем не виноват. По ее словам, он обожал своего ребенка и не нанес бы ему вред.

«Я не хочу на эту тему разговаривать. Мой сын ни в чем не виноват, он никогда не допустил бы вот этого всего. Мой сын до этого обращался в опеку, он вызывал участкового, снимал побои, вызывал врачей», — заявила она.

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Женщина уверена, что невестка избивала сына. Он хотел добиться опеки над дочерью, но ему этого не удалось сделать. Татьяна Ивановна назвала "фейками" слухи о том, что он наркоман. По словам матери, сын жил с супругой ради ребенка.

«Закончил академию в Ростове-на-Дону. Он грамотный мальчик, муниципальный работник по образованию. Никогда бы он не нанес вреда ребенку. Он ее не просто любил, он ее обожал, трясся над ней», — подчеркнула собеседница «360».

Женщина отметила, что это ее сын в основном занимался ребенком: «знал все ее пеленки, все распашонки, ее подгузники». Она опровергла сообщения о том, что во время задержания мужчина находился в наркотическом опьянении. Мать больше верит в то, что это жена сына убила ребенка и свалила все на него.

«Я буду на стороне сына, буду его защищать, потому что все это вранье», — заключила Татьяна Ивановна.

Убийство девочки в Ростове-на-Дону произошло на прошлой неделе. СМИ писали, что 33-летний мужчина поссорился с 23-летней супругой и попытался нанести ей удар ногой, но попал в ребенка. От полученных травм младенец скончался. После этого пара пыталась скрыть следы преступления и даже обратилась в полицию с заявлением о пропаже ребенка.

Супругов в итоге задержали, а потом арестовали. В их отношении завели уголовное дело. Соседи молодых людей рассказали «360», что те часто буянили. Мама девочки даже говорила о том, что ее муж — наркоман.