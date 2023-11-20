Эксклюзив 20 ноября 2023, 13:30 «Не верю». Мать погибшего в Ачинске от топора школьника — о подозреваемом в убийстве сына Мать погибшего в Ачинске подростка не согласилась с версией СК о его друге РИА «Новости»

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Пропавшего в Ачинске 12-летнего школьника нашли мертвым. Тело со следами насильственной смерти обнаружили в реке Мазульке. В убийстве мальчика признался его 11-летний друг, против которого возбудили дело. Мать погибшего Ольга заявила «360», что подозреваемый вырос у нее на глазах, всегда был приветливым и общительным. Женщина заверила, что подросток не мог совершить зверское преступление.

Ход расследования

Данные о начале расследования уголовного дела по факту убийства 12-летнего подростка в городе Ачинске опубликовала пресс-служба ГСУ СК России по Красноярскому краю.

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«В правоохранительные органы 17 ноября поступило сообщение от жительницы Ачинска о том, что ее 12-летний сын не вернулся из школы», — уточнили в ведомстве.

На следующий день тело с признаками насильственной смерти обнаружили в реке Мазульке. Предварительно, погибший пришел домой к однокласснику, где между ними произошел конфликт. Мальчик оскорбительно высказался о матери сверстника. После этого второй школьник взял топор и ударил оппонента по затылку.

«После осознания содеянного подросток, совершивший убийство, вынес тело мальчика в огород, погрузил в тележку, вывез к реке Мазульке и сбросил в воду», — сообщили следователи.

В доме, расположенном рядом с местом обнаружения трупа, следователи нашли следы крови, а также предметы одежды, принадлежащие однокласснику погибшего. В хозяйственной постройке находился рюкзак убитого и тележка с каплями бурого цвета.

Следователи возбудили дело по статье об убийстве малолетнего, находящегося в беспомощном состоянии.

Дружили с первых школьных дней

Мать погибшего школьника Ольга рассказала «360», что мальчики были одноклассниками и дружили буквально с первых дней школы. При этом с родителями подозреваемого она ни разу не общалась.

«Мать лежит в роддоме, а с отцом не виделась. Однако мальчика видела постоянно в школе, во время прогулок сына с ним. Он (погибший. — прим. ред.) провожал одноклассника почти каждый день из школы. Но про семью ничего сказать не могу», — уточнила женщина.

По ее словам, обвиняемый не приходил в гости к погибшему. Вероятно, мальчик просто стеснялся. А в общении с матерью убитого он всегда был приветлив.

Мы беседовали, во дворе разговаривали. Он общительный, уравновешенный, хороший мальчик. Всегда был спокойный. Мог, конечно, иногда подшутить над сыном. Ольга мать погибшего школьника

Она заявила, что не может представить, что одноклассник мог нанести смертельное ранение ее сыну. Сам же погибший ни с кем не дрался, несмотря на то, что был немного крупнее сверстников.

В последний раз женщина видела сына утром 16 ноября. Тогда он отправился в школу, но не вернулся домой, так как после занятий пошел в гости к тому самому другу.

«Я звонила ему, но связи не было, потому что он оставил телефон дома. После того как он не вернулся домой, я обратилась в полицию. Мне еще ничего не рассказывали о том, как его убили, где его нашли. Просто сказали, что обнаружили. Я съездила на опознание, и все», — сказала мать погибшего.

Ольга подчеркнула, что друг не мог нанести такой удар. Свою точку зрения женщина аргументировала возрастом и нехваткой сил у 11-летнего мальчика.

«Они на моих глазах дружили, играли. Ребенок просто взял все это на себя. Может, ему что-то пообещал папа. Перед Богом говорю, что не верю, что это сделал ребенок. Не верю!» — заключила она.

Ранее СМИ сообщали, что подросток в Ачинске сознался в убийстве одноклассника, тело которого сбросил в реку. Его поместили в социальное учреждение.