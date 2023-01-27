Эксклюзив 27 января 2023, 03:15 «Не хулиганы, из нормальных семей». Мать 10-летнего мальчика — про изнасиловавших его подростков Мать изнасилованного подростками мальчика заявила, что ее сыну нужен психолог РИА «Новости»

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В Туве 10-летний мальчик обвинил троих подростков в изнасиловании. По словам пострадавшего, над ним надругались в секции по борьбе. Мать ребенка заявила «360», что сейчас ее сын находится в больнице, в отделении детской хирургии.

Заявление о противоправных действиях в отношении школьника поступило в полицию Тес-Хемского района Республики Тыва 22 января. Прокурор региона Сергей Дябкин поручил организовать проверку и принять необходимые меры. Следственные органы возбудили уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ о действиях сексуального характера, совершенных с применением насилия.

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Мать пострадавшего мальчика в разговоре с «360» подтвердила, что инцидент произошел в спортивной секции. Надругавшиеся над ее сыном подростки намного старше — двум по 17 лет, одному — 15. По ее словам, над школьником измывались пять раз в период с 10 по 20 января. Женщину удивляет, что обидчики мальчика — не какие-то хулиганы, а дети из обычных семей.

«Они не хулиганы, у них нормальные родители, работающие: учителя, врачи. Ни подростки, ни их родители со мной не связались, не принесли извинения. После инцидента мальчик не ходит на секцию, он находится в больнице, в отделении детской хирургии», — поделилась мать пострадавшего.

Она добавила, что сын тяжело переживает произошедшее, ему понадобится помощь психологов.