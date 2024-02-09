Эксклюзив 09 февраля 2024, 17:32 «Нам угрожали». Под Истрой сожгли дом участника СВО Жена участника СВО рассказала о поджоге своего дома под Истрой

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Участнику спецоперации сожгли дом под Истрой. Об этом в соцсетях рассказала его жена Елена. Она уточнила «360», что перед этим семья получала угрозы.

«Нам угрожали. Якобы мой муж должен компании, где раньше работал, какую-то сумму, хотя он никому ничего не должен — его уволили, подписали ему обходной, и полгода прошло. Приехали, угрожали, дали две недели, чтобы я приняла „правильное решение“ и начала им выплачивать. Я сказала: давайте решать через суд», — вспомнила Елена.

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Когда муж приехал в отпуск, то решил выяснить, на каком основании ей угрожают.

«А они ответили: „Твоей головой будут футбол гонять [ВСУ]…“ Так и не приехали. Он 8 января уехал [обратно на СВО], а 15-го меня подожгли», — сообщила собеседница «360».

На видео, размещенном в соцсетях, она уточнила: то, что дом подожгли, определила пожарная инспекция.

Она рассказала, что вместе с мужем была участником боевых действий в Чечне в 1995 году: она старший прапорщик в запасе, ее супруг — старший лейтенант. Муж отправился на спецоперацию больше полугода назад, а до этого работал в фирме, откуда ушел после смены руководителя — место покойного занял его сын, с которым мужчина работать не стал.

Именно после этого, по словам Елены, начались угрозы.

«Закопают — никто не узнает»

Сначала из фирмы позвонили, представившись юристом, потом приехали «два мордоворота», и один из них стал утверждать, что муж должен компании денег. На предложение Елены решить вопрос в правовом русле последовал ответ: «А вы не боитесь здесь жить одна — в деревянном доме около леса? Закопают — никто не узнает».

Елена сообщила, что дом вспыхнул ранним утром как раз у спальни, где она находилась. Посмотрев в окно, она увидела вспышку огня и черный дым. Когда она открыла дверь, на нее «сразу полыхнуло пламя». Женщина обожгла руки об плавящуюся дверь. Она пыталась потушить дом, но в итоге пришлось спасаться самой — прыгать со второго этажа. А собаку и кошек спасти не удалось.

Предполагаемого организатора поджога задержали в аэропорту Внуково при попытке бегства, сообщила пресс-служба СУ СК по Московской области. Его подозревают не только в покушении на убийство Елены, но и в «ряде других преступлений». С задержанным уже ведется работа. В ближайшее время суд будет ходатайствовать о его аресте. Сообщники мужчины — двое исполнителей — уже под стражей. Кроме того, им ужесточили обвинение с учетом собранных доказательств — теперь им вменили покушение на убийство. По поручению председателя Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина дело передадут для дальнейшего расследования в ГСУ СК России.