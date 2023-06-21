Эксклюзив 21 июня 2023, 18:23 «Надежда умирает последней». Осужденный по делу «лесопаркового маньяка» — о шансах на пересмотр дела Осужденный по делу «лесопаркового маньяка» Корочкин рассказал о задержании и очной ставке Телеканал «360»

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Осужденный по делу об убийствах и изнасилованиях в Челябинске Алексей Корочкин, провел за решеткой почти 20 лет. Его отправили в тюрьму, признав виновным по трем уголовным статьям. Он всегда говорил, что не имеет отношения к преступлениям, а теперь у мужчины появилась надежда, что материалы все-таки пересмотрят после находки новых улик. В беседе с «360» Корочкин рассказал подробности задержания и поделился тем, что ему помогало держаться эти годы.

«Судили меня в 2004 году по статье 105 часть два („Убийство“), 222-й статье („Хранение и применение оружия“) и по 131-й („Изнасилование“). Мне осталось сидеть один год и один месяц, плюс-минус несколько дней. [Все] просто в голове не укладывается. Хотелось, чтобы побыстрее закончилось и началась нормальная новая жизнь», — поделился Корочкин.

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По его словам, всех деталей вскрывшихся обстоятельств он не знает, а о своей невиновности говорил всегда, надеялся, что в рамках расследования все-таки разберутся, но этого не произошло.

«Я бы хотел сказать, что осужден не за свое, я никогда ничего такого не совершал и никогда бы не совершил», — подчеркнул собеседник «360».

Корочкин обратил внимание, что говорил о том, что готов сдавать анализы для экспертизы в рамках следствия об изнасилованиях, но, по его словам, ему такую процедуру провести не предложили.

«Срок общий дали 20 лет. Год и 8 месяцев я провел в СИЗО, потом был Омск. До 2020 года я просидел в Омске. Узнал [о новых обстоятельствах дела] от адвоката. Он сказал, ты не против если я займусь твоим делом, [я согласился]», — пояснил он.

«Ты сейчас всю жизнь мне испортишь»

Отдельное внимание осужденный обратил на проведение очной ставки после задержания. Корочкин указал, что статисты, которых привели для этого, совсем были похожи на него. Затем в помещение зашла девушка, которая проходила потерпевшей, ей задали ряд вопросов и она показала пальцем на него.

«[А мне] ничего не объясняли, сидели, держали меня. Я им задавал вопросы — что случилось, они говорят — сейчас узнаешь. А девушка показала на меня. <…> Я говорю — ты подожди, ты посмотри внимательно. ты сейчас всю жизнь мне испортишь. меня посадили сразу. Потом наручники одели и все. Я был просто в шоке. У меня все в голове перевернулось», — рассказал собеседник «360».

Во время отбывания срока Корочкин устроился на работу. Сделал это сразу же, чтобы быть при деле и не заниматься самокопанием. Так и день пролетает быстрее и меньше ерунды в голову лезет, пояснил он.

Родственники от мужчины не отвернулись, несмотря на случившееся. Правда, некоторых близких сейчас уже нет в живых. Подробнее о родственниках Корочкин говорить не стал. Отметил только, что у него есть дочь и сын. Дочь жила с ним до того момента, как его задержали и отправили в тюрьму. После этого воспитанием девочки занимались его дядя и бабушка.

«Я не дал ей того, чего должен дать ей отец, любви ласки и воспитания. Дай Бог, выйду наверстаю это. Этих эмоций [от того, что не видишь родных] не передашь. Дети — это дети. Главное, чтобы у них все нормально было», — поделился он.

Все эти годы, по словам Корочкина, ему помогала выдержка и сила воли. В армии научили держаться, подчеркнул мужчина.

«Я прослужил на границе с Афганистаном в пограничных войсках. Девять лет был там. В 2000-м вернулся», — пояснил собеседник «360».

Алиби осужденного в принципе не исследовали

Адвокат осужденного Дмитрий Кривошеев в комментарии «360» отметил, что у его подзащитного на момент совершения преступлений было алиби — мужчина проживал в общежитии, где действует пропускной режим, все уходы и приходы людей в здание фиксируются.

«Вахтеры и коменданты кричат о том, что Алексей не мог это сделать. Все входы и выходы фиксируются. Мышь не проскочит. Корочкин в момент совершения преступления был дома», — подчеркнул юрист.

При этом, по его словам, ни жену осужденного, ни его дочь не допросили, эти факты не проверили. Вахтера и коменданта также не допрашивали, а журнал посещений общежития почему-то не приняли во внимание в суде.

«То есть его алиби в принципе не исследовалось», — пояснил адвокат.

Пока Корочкин был в СИЗО — в период с 2004-го по 2005 год — в Челябинске произошли еще пять преступлений, пострадавшими по ним стали восемь человек, пятеро из которых были убиты, указал юрист.

По словам Кривошеева, способ совершения этих преступлений и их криминологическая характеристика полностью идентична тем, в которых обвинили его подзащитного.

«Во-вторых, [сейчас] установлено орудие преступления, установлен владелец», — отметил он.

Речь идет о самодельном пистолете, который год назад сдала в полицию вдова отставного сотрудника МВД. Это оружие проверили весной этого года. Выяснилось, что оказалось, что именно из него были убиты люди, расправу над которыми приписали бывшему военному, в том числе и те, кто погиб уже после его ареста.

Сам Корочкин теперь надеется, что все встанет на свои места и его невиновность докажут. Надежда умирает последней, будем надеяться, что все-таки разберутся, заключил он.