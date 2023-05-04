Эксклюзив 04 мая 2023, 14:16 Мужчину возле вокзала в Екатеринбурге убили выстрелом в бедро Таксист в Екатеринбурге поссорился с клиентом и застрелил его из травматического пистолета

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В Екатеринбурге около вокзала произошло убийство. Во время ссоры мужчине выстрелили в бедро, и он умер от большой потери крови. Следователи задержали подозреваемого. Очевидец рассказал «360», что застал погибшего на асфальте.

Конфликт с таксистом

Он пришел к вокзалу вечером 3 мая в тот момент, когда мужчина уже скончался. По его словам, тело лежало на асфальте, а вокруг него стояли люди.

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«Машина полиции, видимо, только подъехала, следствия еще не было», — сказал прохожий.

Скорую помощь и полицию вызвали на площадь у железнодорожного вокзала Екатеринбурга. «Известия» сообщили, что по одной из версий таксист поссорился с пассажиром, достал травматический пистолет и выстрелил оппоненту в ногу. Пуля попала в бедренную артерию, и мужчина умер. Виновник скрываться не стал. Его задержали по подозрению в убийстве.

Вооруженная разборка

Пресс-служба Следственного управления СКР по Свердловской области назвала другую версию — мужчины встретились у вокзала по предварительной договоренности, приехали на разных машинах, а поссорились в авто 50-летнего подозреваемого.

«В ходе диалога у них произошел конфликт из-за личной неприязни. На почве ссоры подозреваемый вооружился огнестрельным оружием и произвел выстрел в своего оппонента», — сообщили в ведомстве.

Следователи подтвердили, что пуля попала в бедро, а мужчина 1981 года рождения умер из-за кровопотери. Подозреваемого задержали по делу об убийстве, опросили свидетелей, назначили баллистическую, судебно-медицинскую, биологическую и молекулярно-генетическую экспертизу.