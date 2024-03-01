Криминал 01 марта 2024, 12:53 (обновлено: 01 марта 2024, 13:54) Мошенники выманили у пенсионерки из Петербурга все деньги и квартиру «Фонтанка»: поверившая мошенникам пенсионерка отдала 17 млн рублей и жилье РИА «Новости»

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Более восьми месяцев мошенники удерживали на крючке 75-летнюю пенсионерку из Санкт-Петербурга. В итоге доверчивая женщина отдала злоумышленникам все накопления и деньги, которые получила от продажи квартиры. Общая сумма ущерба составила 17 миллионов рублей. Подробности рассказала «Фонтанка».

Изначально мошенники названивали пожилой женщине на телефон, сообщая, что на ее имя пытаются взять кредит. Но каждый раз она отказывалась разговаривать, понимая, что таким образом ее пытаются обмануть. Тогда злоумышленники пошли на неожиданный шаг и прислали к пенсионерке курьера с якобы официальным документом.

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Доверившись поддельной печати, пенсионерка четыре раза снимала накопления с банковского счета и отдавала приезжавшим курьерам. В ответ они отдавали ей бланк с уведомлением о том, что деньги перевели на «безопасный счет».

Осознав, что жертва полностью в их руках, мошенники снова позвонили пенсионерке и заявили, что деньги ушли на помощь украинским боевикам. Чтобы не подпасть под уголовное дело, женщина перевела 100 тысяч рублей на продиктованный номер.

После ее уговорили продать квартиру, которую якобы выставили на торги, и даже дали телефон агентства недвижимости. Еще до последнего подписания пенсионерку попросили переехать якобы в оплаченную гостиницу. Собрать вещи и доехать до нового места ей помогла некая девушка. Ей пенсионерка и передала полученные за проданную недвижимость более девяти миллионов рублей.

На этом мошенники не остановились. В ходе очередного звонка они сообщили, что деньги за квартиру случайно ушли на другой счет, поэтому необходимо прислать еще 1,6 миллиона рублей. Доверчивая пенсионерка оформила кредиты и отдала деньги очередному курьеру.

Сейчас она живет в гостинице. Полицейским женщина рассказала, что сотрудники банков предупреждали ее не совершать необдуманных поступков, но она считала, что действует верно.

Группу телефонных мошенников задержали в Санкт-Петербурге. При помощи «серых» сим-карт они выманили у россиян и вывели за границу более 150 миллионов рублей.