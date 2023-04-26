Эксклюзив 26 апреля 2023, 16:09 Медбрата скорой зарезали в Березовском. У медиков нет никакой защиты на вызовах Вдова погибшего медбрата в Березовском рассказала о нападении Соцсети

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Медбрата скорой помощи убили в городе Березовский, когда бригада приехала на вызов. Мужчине вонзили нож в грудь. На адреналине он успел добежать до служебной машины, но его спасти не удалось, рассказала «360» супруга погибшего. По словам женщины, возможно, если бы преступник не вынул нож, еще был бы шанс на спасение. Напавшего уже задержали.

Нападения случались неоднократно

Погибшему мужчине было 28 лет. Он работал на скорой уже не первый год. Его супруга отметила, что муж был хорошим специалистом — типичным практиком с хорошей базой знаний.

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По ее словам, супруг неоднократно рассказывал ей, что на них нападают пациенты, которые вызывают скорую помощь. Были случаи, когда на него и коллег пытались натравить собаку или неадекватный человек пытался причинить им вред.

«В этом смысле защиты у „скоряков“ нет. И вот тогда произошла типичная картина. Сначала им дверь не открывали, а потом оттуда вылетел человек и ударил [мужа] ножом прямо в сердце», — пояснила женщина.

Собеседница «360» уточнила, что скорую по этому вызывала женщина, у которой были боли в груди. Когда сотрудники прибыли, за дверью квартиры была тишина. Они решили связаться с диспетчерами, чтобы уточнить, нужна ли помощь. И в этот момент из-за двери выскочил убийца.

[Во время нападения преступник] нож вытащил, а муж на адреналине добежал до машины и там уже отключился», — добавила она.

По ее данным, при задержании подозреваемого не смогли опросить. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения. По имеющейся информации, убийца ранее уже был судим, отметила собеседница «360».

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Что известно о подозреваемом

После гибели медбрата в региональном СУ СК России возбудили дело об убийстве. В преступлении подозревается местный житель 1957 года рождения. Ранее он уже был судим.

По данным следствия, вечером 25 апреля бригада скорой прибыла на вызов в один из домов на улице Гагарина. Там медработники встретились с подозреваемым.

«Мужчина, действуя, по предварительным данным, из личной неприязни, причинил проникающее ранение в область груди 28-летнему медицинскому работнику», — уточнили в пресс-службе.

В СК подтвердили, что после получения ранения пострадавший самостоятельно добрался до служебной машины, остававшейся у подъезда. Его оперативно доставили в Березовскую ЦГБ. Однако его жизнь спасти не удалось. Вскоре он скончался.

В настоящее время следователи продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Идет сбор и закрепление доказательственной базы.