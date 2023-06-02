Эксклюзив 02 июня 2023, 15:31 Не села в поезд, не аннулировала билеты. Мать рассказала о последнем разговоре с дочерью-дизайнером, пропавшей на Кубани Мать пропавшей на Кубани девушки: дочь написала СМС по дороге на вокзал в Новороссийске Соцсети

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Пропавшая в Краснодарском крае дизайнер Валентина Гаврилова выходила на связь незадолго до своего исчезновения, рассказала «360» ее мать Лидия. По ее словам, девушка предупредила, что села в такси, а уже через несколько минут ее телефон был выключен. Правоохранители продолжают поиски.

Пропала по дороге

Девушку ищут несколько дней. Пока хороших новостей нет, рассказала ее мать. Она добавила, что Валентина жила на юге, и в последний раз они виделись 29 января. Днем 28 мая она выехала в Киров, предварительно связавшись с матерью.

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«Она написала мне СМС: „Мама, я села в такси, скоро буду на вокзале“. В Кабардинке нет станции, поэтому она ехала в Новороссийск. У нее был куплен билет Новороссийск — Воркута, до своего города, она ехала в город Киров. Она в 21:16 мне написала, в 21:21 уже телефон был выключен и по сей день не включен, а в 21:55 поезд отходил. Она не села в поезд, не аннулировала билеты, не сдала. И на следующие дни она билеты не покупала», — рассказала женщина.

Врагов и недоброжелателей у девушки не было, добавила собеседница «360». Валентина была очень общительной, она много работала и ехала в Киров на собеседование.

Ехала на новую работу

Мать пропавшей заявила, что в Кирове ее дочери предложили хорошую работу. Собеседование должно было состояться 1 июня.

«Все было замечательно — мы должны были с отцом выехать к ней первого числа в гости в Киров. То есть она в Кирове должна быть 31-го (мая — прим. ред.), а первого мы должны были к ней выехать. Написала мне: „Мама, привези мне банки — огурцы, помидоры, варенье“. Все собрали и никуда не поехали», — уточнила собеседница «360».

Правоохранители начали искать девушку. Вечером 2 июня ее родителей пригласили в отделение полиции. Они надеются, что дочь найдут живой и здоровой.

Могла попасть в ДТП

Валентина Гаврилова давно жила самостоятельно. Она не могла изменить маршрут, потому что хотела попасть на собеседование, рассказала женщина.

«Она никак не могла никуда вылезти по дороге. Я знаю, что там была авария — как раз на этом участке. Автоавария была, но нам сказали, что она не попадала ни в одну больницу, ни в морг, ни в реанимацию, никуда. Я понимаю, что она могла из-за этой аварии не попасть на поезд, опоздать. А что было дальше — я не знаю», — отметила мать.

По ее словам, даже если девушка не сообщила об изменившихся планах ей, то в любом случае связалась бы с друзьями, однако о ее судьбе сейчас никто ничего не знает.

Пропавшая девушка жила в Кабардинке. В ее поисках задействовали полицейских и волонтеров.

В начале апреля на Алтае исчезла 18-летняя россиянка. В конце месяца ее обнаружили в Армении, сообщил RT.