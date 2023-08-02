Эксклюзив 02 августа 2023, 12:34 «Лодка врезалась жене прямо в спину». Житель Нижнего Тагила — об аварии с пьяными отдыхающими Муж пострадавшей в Нижнем Тагиле: пьяная компания на катере сбила жену и сына на сапборде РИА «Новости»

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На пруду в центре Нижнего Тагила пьяная компания на катере сбила мать с ребенком, которые плыли вдоль берега на сапборде. Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии, а виновник скрылся. Ее супруг Иван Подмазов рассказал «360» о том, как произошла авария.

Ночная прогулка

Семья с сыном, друзьями и родственниками отдыхала 28 июля на Нижнетагильском пруду в центре города. Девять человек плавали на пяти сапбордах и двух каяках с соблюдением правил безопасности, так как Иван Подмазов не новичок в этом деле: он получил образование матроса-спасателя и сап-инструктора и зарабатывал на прокате этого оборудования.

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«В этот день мы вышли именно в вечернее время суток, с 22:00 до полуночи, и приняли меры предосторожности — установили светодиодные ленты, гирлянды, прожекторы. Максимально себя обозначили, надели спасательные жилеты», — сказал он.

Группа поплыла вдоль береговой линии в 22:00, а через полтора часа развернулась обратно. Еще через 15 минут случилась авария. Женщина с сыном плыли примерно в 50-70 метрах от мужа и в 30-50 метрах от берега. Тогда и произошел наезд моторной лодки.

Пьяные на лодке

«В целом на пруду было светло, потому что это произошло в самом центре города. Я сначала не понял, что ребята кричали. Лодка врезалась моей жене прямо в спину», — сказал мужчина.

По его словам, никто из участников группы не заметил судно: его не обозначили ни сигнальными огнями, ни прожекторами, ни фарами. Первым приплыл к месту его друг на каяке.

«Он запрыгнул в лодку тех, кто ее сбил, и увидел, что они не могли достать жену из воды, потому что были просто пьяные. Помог, достали и сына, и жену, поплыли на ближайший понтон в 150 метрах», — рассказал супруг пострадавшей.

Когда женщину уложили, подплыл сам Подмазов и спасательная лодка. В ней сидели двое. Один в гражданском, а второй — спасатель и владелец лодки, которая сбила девушку.

«Сейчас все решим»

«Его катер сбил, он приплыл тоже пьяный — с запахом алкоголя — и никакой первой помощи не оказал. Первое, что сказал, когда вышел на понтон, — не вызывать полицию, сейчас, мол, все решим. <…> По диалогу видно было, что они с участником ДТП знакомы. В соцсетях мы нашли их совместные фото», — заявил мужчина.

Владелец катера устроился спасателем год назад. Супруг погибшей сказал, что до этого он сдавал в прокат моторные лодки, за деньги катал людей, владел баржей. Теперь, по его словам, де-юре бизнес перешел другому человеку.

Скорая помощь приехала примерно через полчаса. Когда женщину несли к медикам, виновник — человек, который управлял лодкой, — запрыгнул в судно и уплыл в неизвестном направлении. Спасатели остались на месте.

Реакция полиции

Пострадавшую госпитализировали в тяжелом состоянии. Она находится в реанимации на искусственной вентиляции легких. Ребенок не получил травм.

На следующий день после аварии Иван Подмазов обратился в полицию, рассказал о случившемся и передал улики, в том числе сапборд, на котором плыла жена. Только потом, по совету адвоката, написал заявление. На пятый день уголовное дело еще не возбудили.

«Виновный не пытался с нами связаться. Со слов полицейских, он явился, или его доставили, и он признался, что был пьян. Но документального подтверждения этому я не видел», — сказал он.

После аварии на рабочий телефон мужчине поступил звонок, после которого он решил предать дело огласке. Собеседник, по его словам, пригрозил судом за клевету на муниципальную спасательную службу и обвинил его жену в том, что она плавала в нетрезвом виде.