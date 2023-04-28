Эксклюзив 28 апреля 2023, 12:39 Категорически не согласились с обвинениями. Адвокаты решили добиться реабилитации Михаила Хачатуряна Суд в Москве начал рассматривать дело против Михаила Хачатуряна о насилии над дочерьми

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В Бутырском суде начался процесс по делу Михаила Хачатуряна, которого посмертно обвинили в совершении сексуального насилия и причинении тяжкого вреда здоровью своим дочерям. Адвокат Московской областной коллегии адвокатов Алексей Папенов, который представил интересы его сестры Наиры Хачатурян, не согласился с обвинением и постарается добиться реабилитации.

Решение формальностей

Папенов сказал, что заседание 28 апреля — распорядительное, дело пока не станут рассматривать по существу. Возможно, огласят обвинительное заключение или решат другие процессуальные вопросы, коллегию из трех профессиональных судей только сформировали.

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«Дело дошло до суда по ходатайству со стороны Михаила Хачатуряна, так как сестры утверждают, что в отношении них совершено насилие. Мы как сторона, представляющая его, с этим фактом категорически не согласны», — сказал защитник.

Адвокат предположил, что следователи взяли за основу показания сестер. По его мнению, они не собрали достаточных для обвинения доказательств по делу. Ходатайствовать о прекращении производства в связи со смертью обвиняемого защита не планировала и решила добиться реабилитации своего клиента.

«Именно по нашему ходатайству это дело возбуждено и проведено расследование. <…> Доказать, что обвинение по данному делу несостоятельное и опровергается собранными по делу доказательствами», — объяснил он.

Сестры — потерпевшие

Если отца признают невиновным, сестер по этому делу не накажут. Самому Михаилу Хачатуряну в любом случае ничего не грозит — он умер. Процесс пройдет в общем порядке, как если бы он оставался жив, — опросят свидетелей, соберут улики.

Сестры Хачатурян выступят в качестве потерпевших и не обязаны ходить на заседания, однако от исхода этого процесса зависит рассмотрение дела против них: если факт насилия не подтвердят, то квалифицирующий признак по основному разбирательству отпадет. Органы предварительного расследования до оглашения приговора, по словам адвоката, не смогут передать в суд.

«Показания сестер берут за основу, хотя они представляют собой только следственную версию. Основываясь только на данных показаниях экспертизы, делают выводы о диагнозах Михаилу и насилии в отношении сестре. Только на основе слов, потому что никаких других объективных показаний по этому делу нет», — сказал адвокат.

Михаила Хачатуряна убили в июле 2018 года. Дочери 17, 18 и 19 лет ударили его молотком и ножом. Адвокат сестер Алексей Липцер объяснил, что хотя их признали потерпевшими в деле о насилии со стороны отца, для изменения приговора девушкам нужен обвинительный приговор против родителя — в этом случае защита сможет настаивать на применении необходимой обороны.