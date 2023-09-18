Эксклюзив 18 сентября 2023, 18:09 «Я испугалась». Очевидец — о взрыве, после которого у озера в Петербурге нашли тело женщины «360»: очевидец рассказал о моменте взрыва в районе Приморского парка Петербурга

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Тело пенсионерки с рваной раной на шее и ожогами нашли возле озера Долгое в Санкт-Петербурге. По предварительным данным, она пришла туда с неизвестным, у которого в руках была коробка, а затем раздался взрыв. Одна из очевидцев, сотрудница Приморского парка Марина, поделилась с «360» подробностями случившегося.

Она отметила, что тоже слышала громкий звук, будто что-то взорвалось.

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«Я испугалась, по телефону в этот момент разговаривала», — вспомнила женщина.

По словам свидетельницы, в парке тогда почти никого не было. Мужчину с коробкой она не заметила.

Информация об обнаруженном теле женщины поступила в полицию днем 17 сентября. Труп, прислоненный у дереву, нашли в районе проспекта Королева и улицы Долгоозерной. Правоохранители обнаружили в руке у погибшей зажигалку. Кроме того, на месте чувствовался запах пороха. Из карманов куртки женщины сотрудники полиции достали записку с ее персональными данными и телефоном мужчины.