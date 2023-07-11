Эксклюзив 11 июля 2023, 13:21 «Я бы тебя уже давно убил». Девушка рассказала, за что сняли скальп парню из Электростали Девушка пострадавшего в Электростали панка: у нападавших было два ножа

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Молодой человек, которому сняли скальп в Электростали, часто красил волосы, но ни у кого к нему претензий раньше не было, рассказала «360» его подруга. По ее словам, внешний вид панка не понравился приезжим, которые достали ножи и учинили расправу.

Девушка рассказала, что ее молодой человек шел по улице со своим товарищем. Именно он позвонил ей и сообщил о нападении. Пострадавшего доставили в больницу, и сейчас он чувствует себя лучше. По словам собеседницы «360», он неконфликтный человек, и раньше никто не проявлял к нему агрессию.

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«Он часто красил волосы, ему это нравится, никто не придирался особо. Изначально он попросил сигарету. Мужчина нерусской внешности был — он сразу начал заявлять: „Я азербайджанец, и, если бы ты был на моей родине, я бы тебя уже давно убил“. Потом сразу же начали оскорблять парня за его внешний вид, за его татуировки, волосы», — объяснила девушка.

Она добавила, что уже без скальпа молодой человек добрался до ближайшего магазина, где ему вызвали скорую помощь. Его товарищу удалось сбежать.

«Убежал, потому что за ним тоже гнались, там было два ножа, как я понимаю», — добавила собеседница «360».

Расправу над 19-летним молодым человеком устроили на Спортивной улице в Электростали. Жительница города рассказала, что не давала пострадавшему потерять сознание. Она добавила, что он был в шоковом состоянии.

Злоумышленников объявили в розыск. Сначала полицейские задержали одного из подозреваемых в нападении — им оказался 24-летний житель Коми. Позже задержали второго предполагаемого преступника — он скрывался в Обнинске.