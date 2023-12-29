Эксклюзив 29 декабря 2023, 13:58 «Издевались над ней сиделки». Внук избитой пенсионерки — об ударах палкой в пансионате Новокузнецка Внук избитой в Новокузнецке бабушки заявил, что семья забрала ее из пансионата Телеканал «360»

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В Новокузнецке возбудили уголовное дело из-за избиения пожилой женщины в частном пансионате. Бабушка хотела принести соседке воды и получила палкой по рукам, ногам и спине. Внук рассказал «360», что ее уже забрали домой.

Говорили, что все хорошо

За бабушкой ухаживал отец молодого человека, но мужчина приболел. Сын забрал его к себе в Мытищи, и бабушку примерно на месяц пристроили в частный пансионат на Пионерском проспекте Новокузнецка. Родственники рассчитывали, что о ней позаботятся.

Нам из пансионата звонили, говорили, что все в порядке, все хорошо. По видеосвязи звонили. Потом моя мама поехала навестить ее и обнаружила синяки. Внук потерпевшей

Бабушка рассказала женщине о том, что с постояльцами обращались плохо — оскорбляли и били. В том числе ударили ее.

«Это жуткая история. <…> Бабушка, может, наговорила, но у нее синяки. Реальные синяки на руках, ногах, вдоль лопаток именно от предмета, как палка. Издевались над ней сиделки, там „зэчки“ какие-то», — сказал он.

Семья обратилась в полицию. Мать мужчины, которая обнаружила синяки, один раз вызывали на допрос.

На следующий день после обнаружения синяков бабушку забрали домой. С руководством пансионата родственники не связывались.

«С ними пускай разговаривают органы, компетентные в этом вопросе», — заявил он.

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Ударили палкой, похожей на биту

В интернет попало видео с пожилой женщиной — бабушкой собеседника «360». Она рассказала на камеру, как хотела принести другой постоялице воды. В это время из другого кабинета выбежала женщина, предположительно врач, с палкой, похожей на биту.

«И давай меня хлестать. Хлестать по ноге, я орала, визжала и чего только не делала. Она пока свои дела не закончила, не бросила. <…> Мне люди потом помогли встать», — рассказала она.

На основании ролика Следком провел проверку и возбудил уголовное дело по части первой статьи 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Сотрудников, постояльцев и их родственников пансионата допросили, осмотрели место происшествия и назначили судебно-медицинские экспертизы.