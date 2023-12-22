Криминал 22 декабря 2023, 13:39 Главные беспредельщики Москвы 90-х. История Бауманской ОПГ Бауманская ОПГ в 90-х держала в ежовых рукавицах всю Москву Коллаж Unsplash / Телеканал «360»

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Обстановка в российской столице 1990-х отличалась высокой криминогенностью. В городе было столько вооруженных банд, кровавых разборок и заказных убийств, что людям было страшно выходить на улицу не только по ночам, но и днем. Тогда же появились бандиты «нового поколения», которые ни во что не ставили традиционные воровские понятия. Об одной из таких ОПГ — Бауманской — в материале «360».

Лидеры. Владислав Ваннер по кличке Бобон — отец — прародитель банды беспредельщиков. Помимо него, в группировке на первых ролях были Валерий Длугач по кличке Глобус, Виктор Коган по кличке Жид, Анатолий Семенов по кличке Рэмбо. Когда их убили, руководство перешло к криминальному авторитету Андрею Журавлеву — Терразини.

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Место обитания. Бауманский район в северо-восточной части Москвы (в 1991 году преобразован в Басманный район).

Басманный район в Москве сегодня. На первом плане справа — Хитровская площадь. На дальнем плане справа — высотное здание на площади Красных ворот / РИА «Новости»

Сфера влияния. Бандиты похищали предпринимателей и фактически выбивали из них деньги. Кто-то обращался к ним за особой услугой — крышеванием. Скупали автомобили и проворачивали мошеннические схемы. Держали свои магазины, торговые центры, рестораны и казино.

Союзники. Лидер группировки близко общался с представителями кавказских общин. На фоне этого между ними нередко завязывались взаимовыгодные отношения. К тому же Терразини был верующим иудеем, что тоже привлекало единомышленников.

Противники. Бауманская ОПГ в кратчайшие сроки нажила себе сотни врагов как среди бандитов, так и среди бизнесменов. В списке основных — Курганская ОПГ, Ореховская ОПГ, Лазанская ОПГ.

История формирования Бауманской ОПГ

Беспредельщики и самые свирепые бандиты

Бауманская организованная преступная группировка сформировалась в 1988-м. В те годы ее участники промышляли рэкетом и вымогательством у бизнесменов, как и многие другие преступники. Однако именно бауманцев считали знатными сорвиголовами и беспредельщиками, особенно ту часть группировки, которую возглавлял Глобус.

ОПГ делилась на три главных ответвления, каждое несло ответственность за определенный вид деятельности. У подгрупп были свои лидеры: Глобус, Жид и Рембо. В основном в группировку входили евреи.

Из-за этнического разнообразия Бауманская ОПГ ориентировалась на союз с горцами. Они вели общие дела и вместе противостояли ореховцам. С известной Лазанской группировкой (чеченская ОПГ) дружбы так и не случилось.

Безусловно, когда возникала необходимость решать задачи совместно, подгруппы сливались в единое целое. Например, это происходило, если нужно было отстаивать свои территории или ездить на стрелки.

«Коллеги» запомнили бауманских как самых настоящих зверей в мире людей. Ведь они использовали любые — даже самые грязные — способы, чтобы выбивать деньги из коммерсов. Нередко забывали о договоренностях с другими и легко могли переобуться на ходу. Хоть в их числе было несколько «законников», этой ОПГ были чужды блатные понятия.

Кадр из художественного фильма «Воры в законе», режиссер — Юрий Кара / РИА «Новости»

По этим причинам их держались стороной не только бизнесмены, но и другие не менее сильные авторитеты. Большую часть своего существования банда конкурировала с врагами из разных районов столицы.

Кстати, у лидера ореховских Сергея Тимофеева (Сильвестр) было что лично сказать Глобусу: он был недоволен, что бауманские поддерживали связь с другими кавказцами. Учитывая, что Тимофеева считали общепринятым королем славянских ОПГ против горцев, конфликты были жесткими.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Показательны разборки за ночной клуб «Арлекино» с Курганской ОПГ. Бауманцы не хотели отдавать кому-то свои территории. Изначально за это учреждение бились бауманские и ореховские: Глобус не хотел уступать столь лакомый кусок Сильвестру.

Тогда свирепые беспредельщики ударили первыми — совершили покушение на одного из ореховских авторитетов. В ответ Сильвестр вытянул туза из рукава — позвал курганских на подмогу. История закончилась жестокой расправой с лидерами Бауманской ОПГ.

Лидеры Бауманской ОПГ

Основателем и центровым лидером группировки был Владислав Ваннер. Он родился в 1956 году. Национальность до сих пор вызывает много споров, но, вероятно, Ваннер имел еврейские корни. Трижды был судим, причем один из сроков провел в психиатрической больнице, где успел выучить английский язык.

Валерий Длугач был весьма импульсивным мужчиной, от методов коммуникации которого у многих застывала кровь в жилах. Он родился в 1955 году. Его подгруппа занималась охраной автостоянок, СТО и автомагазинов.

Кавказские авторитеты, с которыми группировка тесно обращалась, короновали Бобона и Глобуса как воров законе. Последний вел совершенно не подобающий для этого статуса образ жизни, но, впрочем, членов бригады все устраивало.

Фото носит иллюстративный характер / Unsplash

Однажды после переговоров с директором автосалона Длугач умчал на новеньком дорогом автомобиле, не позаботившись об оплате. Он также занимался крышеванием: получал деньги от бизнесменов, но совсем их не защищал.

Более того, на руках свирепого лидера было немало крови. Хотя, несмотря на всю грозность, он покровительствовал популярной тогда группе «Комбинация» — помог девушкам раскрутиться в начале их карьеры.

Виктор Коган, известный по кличке Жид, был самым скрытым участником группировки. Мало говорил, зато отлично действовал по принципу: «Я бью два раза: один — по голове, другой — по крышке гроба». Основная его работа заключалась в угоне автомобилей. Бригада Когана также активно участвовала в разборках и преступных махинациях.

Анатолий Семенов родился в 1958 году. До 90-х занимался боксом и развитием нелегальной деятельности, в чем прекрасно преуспевал за счет хороших интеллектуальных способностей. К Бауманской ОПГ присоединился последним.

Глобусу такой человек, как Рэмбо, был очень кстати: он помог вывести чисто бандитскую группировку на новый коммерческий уровень.

Бригада Рэмбо отличалась тягой к деньгам, инвестициям и обогащению. Благодаря нему бауманцы открыли несколько фирм и выгодно вложили средства в различную недвижимость и ценные бумаги.

Спустя какое-то время Рэмбо стал уважаемым человеком, который доказал, что мог зарабатывать, не только занимаясь преступной деятельностью, но и строить бизнес, проворачивать схемы. Его уважали и считали одним из самых умных внутри группировки.

Что происходило с Бауманской ОПГ

Недолго музыка играла

Приблизительно в 1993–1995 годах по Москве прокатилась волна заказных убийств главарей городских ОПГ. Избежать этого не смогли даже самые главные беспредельщики. Так, 11 апреля 1993 года возле дискотеки «У ЛИССа» на Олимпийском проспекте из карабина СКС застрелили Глобуса вместе с его охранником.

Спустя еще два дня расстреляли Рэмбо в подъезде его дома. Киллер действовал по продуманному плану — быстро, четко и без улик. Аналогичная участь ждала Жида: в тот же день его с двумя незнакомцами застрелили в помещении обувной мастерской на Елецкой улице.

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Спустя почти год, 17 января 1994-го, Владислав Ваннер (Бобон) решил развлечься в тире. Однако за ним по пятам следовали специалисты наружного наблюдения.

Лидер группировки успел сесть в машину и скрыться, но ненадолго — через несколько часов его застрелили в личном авто неподалеку от Волоколамского шоссе. В машине также находилась маленькая дочка Ваннера, но телохранитель Михаил Глодин успел накрыть девочку своим телом, отдав за нее собственную жизнь.

По слухам, к ликвидации бауманских главарей приложила руку «Белая стрела» — согласно городской легенде, это специально подготовленная секретная правительственная спецслужба по борьбе с преступностью.

Позже следствие установило, что лидеров банды убили члены Ореховской и Курганской группировок — Александ Солоник, известный как Саша Македонский (киллер Курганской ОПГ), Алексей Монин — Моня (член Курганской ОПГ) и Сергей Ананьевский — Культик (авторитет Ореховской ОПГ).

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Возродились из пепла

После гибели лидеров Бауманская ОПГ едва не распалась. В 1995 году оживить группировку удалось ранее судимому за мошенничество Андрею Журавлеву по кличке Терразини. Тогда же бауманцы слились с Аннинской ОПГ, которая стращала Варшавского шоссе. Помощниками Журавлева стали Алексей Шустов по кличке Боксер и Иван Костроба — Краб.

Группировка занималась наркоторговлей и заказными убийствами. Однако от прежней деятельности они не отходили: фирменной пыткой коммерсантов стало закапывание их живьем в темном безлюдном лесу.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Два года группировка держала Москву в ежовых рукавицах. Но все изменилось, когда арестовали членов Аннинской ОПГ во главе с Шустовым. В 1998–1999 годах задержали многих авторитетов из числа бауманцев.

Терразини успел сбежать за границу и получил израильское гражданство. Но в январе 2001 года по запросу российских правоохранительных органов его арестовали, а позже экстрадировали — это единственный случай, когда Израиль выдал своего гражданина. Правда, Журавлев поплатился лишь за убийство в 1997 году члена другой группировки, а в марте 2004-го суд присяжных оправдал его.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

СМИ писали, что 30 июля 2004 года Терразини убили в поселке Ершово Одинцовского района в Подмосковье. Впоследствии оказалось, что это недостоверная информация.

Алексея Шустова в 2001 году приговорили к 25 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Еще семеро членов группировки получили в общей сложности примерно 100 лет заключения. В конце января 2002-го задержали последнего лидера Бауманской ОПГ — Андрея Федорова по кличке Монгол.