Эксклюзив 18 сентября 2023, 11:04 «Истекает кровью». Свидетельница стрельбы в Парголове рассказала, из-за чего начался конфликт Источник «360»: конфликт со стрельбой в Парголове начался из-за женщины Соцсети

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Пострадавший от стрельбы в Парголове молодой человек пытался защитить женщину, к которой приставала компания мужчин. Об этом «360» рассказала свидетельница происшествия.

По словам девушки, группа мужчин приставала к сотруднице местного магазина. За нее решил вступиться молодой человек, из-за чего случился конфликт. В местного жителя выстрелили, после чего агрессор и его знакомые скрылись на автомобиле с места преступления.

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«Увидела, как толпа бежит за машиной и человека, который падает на колени и истекает кровью. Полиция приехала через пять-семь минут. Молодой человек выбежал с аптечкой, очень много находящихся рядом людей помогали. Пострадавший потерял сознание. Потом очнулся, с ним пытались разговаривать люди, чтобы он окончательно не потерял сознание. Говорил, что у него отнимается рука, отнимается нога, что-то в этом духе», — отметила свидетельница.

По ее словам, раненый молодой человек жил в соседнем доме. После выстрелов к нему выбежал его брат.

Стрельба произошла на Тихоокеанской улице в Парголове Выборгского района Санкт-Петербурга. Правоохранители задержали машину каршеринга Volkswagen Polo с подозреваемыми в Василеостровском районе.