Эксклюзив 28 апреля 2023, 19:50 «Им нужна была свобода». Сестра Михаила Хачатуряна назвала мотив его убийства дочерями Сестра Михаила Хачатуряна: дочери могли убить отца, потому что им надоел контроль Соцсети

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Средняя сестра Михаила Хачатуряна Марина заявила, что дочери могли убить мужчину из корыстных целей. Девушки якобы вели разгульный образ жизни и потратили без ведома отца большую сумму денег. На убийство они решились, чтобы избавиться от надоевшего им контроля, рассказала женщина после заседания суда.

«Девочкам нужна была свобода, чтобы вести такой образ жизни, какой запрещал им отец. Он с ними был очень строг. Беседовал на тему беспорядочных половых связей. К тому же, Михаил много времени проводил в поездках, полгода его точно не было дома. О каком насилии может быть речь, если человек по месяцам был в отъездах?» — отметила она.

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Бунт против переезда

По мнению Марины Хачатурян, именно в это период дочери брата успели познать вкус свободной жизни — употребляли алкоголь и устраивали вечеринки. Потом Михаилу об этом рассказывали соседи.

«Поэтому отец их сильно ругал. У него была цель — увезти дочерей отсюда. У него уже были договоренности в Израиле, он искал там жилье, а здесь хотел продать квартиру. А девочки этого не хотели», — пояснила женщина.

Придумали план убийства

Со слов сестры Михаила Хачатуряна, мужчина обнаружил пропажу денег, которые копил на переезд в Израиль, после возвращения из клиники, где проходил обследование.

«Доступ к банковским картам брата был у Кристины. После этого Ангелина написала подруге, что, если отец пойдет в Сбербанк, чтобы разобраться в ситуации с пропажей денег, у нее с сестрами будут большие проблемы. И чтобы этого не произошло, девочки придумали план, как убрать отца, чтобы он это все не раскрыл», — добавила она.

Сестры Хачатурян убили отца 27 июля 2018 года. Девушки признались в расправе над родителем, обвинив его в жестоком обращении.

В марте 2021 года против Михаила Хачатуряна возбудили дело о насильственных действиях сексуального характера и истязании.