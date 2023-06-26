Криминал 26 июня 2023, 00:28 Хвастался мотоциклом и платил за молчание. Что известно о задержанном в Егорьевске серийном педофиле СК сообщил о задержании в Егорьевске серийного педофила

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Подмосковные следователи задержали подозреваемого в растлении детей. На протяжении года 46-летний мужчина приезжал в Егорьевск, где подыскивал своих жертв от 10 до 13 лет. Каждому из пострадавших детей он платил за молчание деньги. «360» собрал все, что известно о серийном педофиле.

Охотник на детей на мотоцикле

Подмосковный главк СК сообщил о задержании в Егорьевске подозреваемого в совершении преступлений против половой неприкосновенности детей в воскресенье, 25 июня. По данным следствия, мужчина в течении года приезжал в городской округ, где совершал преступления против детей в возрасте от 10 до 13 лет, в обмен передавая им деньги.

Уголовное дело правоохранители завели после обращения родителей пострадавших. Криминалисты в сотрудничестве с оперативниками МВД установили личность подозреваемого. Им оказался местный житель. После задержания следователи провели обыск в его доме.

Там они нашли автомобиль и мотоцикл, на котором, по словам детей, мужчина приезжал в город. Правоохранители провели допросы, а также опознание с участием потерпевших. В ближайшее время сотрудники ведомства намерены подать ходатайство в суд об избрании меры пресечения подозреваемому.

Личность педофила

По данным Telegram-канала SHOT после возбуждения уголовного дела для поимки педофила криминалисты со слов пострадавших детей составили фоторобот.

Пресс-служба Следственного комитета

Несовершеннолетние потерпевшие рассказали, что мужчина представлялся Сашей. У него был грубый голос, ездил он на черном мотоцикле, которым хвастался, и всегда носил с собой небольшую сумку.

Чаще всего своих жертв «Саша» отводил на территорию заброшенного здания местного управления Роспотребнадзора. При общении с детьми он хвастался своим мотоциклом.

Все пострадавшие от его действий несовершеннолетние живут в благополучных семьях. Не исключено, что жертв может оказаться намного больше.

По неподтвержденным данным, злоумышленника задержали в деревне Сурово. Ранее мужчина работал тренером по карате в Троицке, а в Егорьевск приезжал на дачу к родителям. Официального подтверждения этой информации пока нет.