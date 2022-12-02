Эксклюзив 02 декабря 2022, 21:06 Гора трупов, бешенство и нарушения. Активисты обвинили «Экоприют» в жестоком обращении из-за десятков изувеченных собак Глава «Экоприюта» Кущенко ответил на обвинения в жестоком обращении с животными freepik

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В конце ноября астраханские зоозащитники нашли на местном полигоне несколько десятков трупов собак. У части из них были бирки «Экоприюта», который стерилизует и прививает бродячих животных по госконтрактам. Руководство отрицает обвинения в жестоком обращении. Но претензии к организации есть не только у волонтеров, но и у контрольных органов. «360» разбирался в этой истории.

Скотомогильник

В конце ноября в Сети появилась информация о том, что на Фунтовском полигоне под Астраханью зоозащитники нашли десятки обезображенных трупов собак, у части из них были бирки «Экоприюта», который работает по программе ОСВВ — отлова, стерилизации, вакцинации и выпуска.

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Деньги на свою деятельность компания получает от государства: в соответствии с информацией справочно-аналитической системы «Спарк», «Экоприют» 24 раза выигрывал тендеры на оказание услуг в рамках госконтрактов. По данным всероссийского объединения экоактивистов «Нам здесь жить», речь может идти о миллионных контрактах.

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«Трупы животных со следами увечий — выколотыми глазами, отрезанными носами, лапами и половыми органами — свезли на полигон в субботу, 26 ноября», — написали в Telegram-канале объединения.

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По информации депутата Госдумы Олега Шеина, трупы на скотомогильник привезли на автомобиле, который находится в аренде у «Экоприюта». У части мертвых собак на ушах были бирки «Экоприюта», которые ставят после того, как проведут стерилизацию и вакцинацию.

Среди них полно собак в попонах, с бирками «Экоприюта», которые якобы были простерилизованы еще якобы в октябре. Они их что, в попонах что ли выпускают на улицу? Олег Шеин.

«Там по фотографиям видно достаточно хорошо, что среди прочих собак есть окровавленная собака с еще не застывшей кровью, есть собаки, у которых очевидно отрезаны лапы, отрезаны носы, пальцы на лапах», — сказал он «360».

Зоозащитники вызвали на место правоохранителей и природоохранную прокуратуру. Волонтеры также поехали в сам «Экоприют», чтобы узнать, в каких условиях содержат остальных животных, рассказала «360» общественный инспектор в области обращения с животными Нэлля Поповичева.

«Зайдя на территорию при помощи полицейских, [волонтеры] увидели еще два трупа: один был в будке, а второй валялся на территории», — рассказала она.

Претензии к «Экоприюту»

Нэлля Поповичева рассказала «360», что еще в октябре 2022 года природоохранная прокуратура нашла ряд нарушений в работе «Экоприюта». Это подтверждают документы, опубликованные Олегом Шеиным в его Telegram-канале.

«В приюте биркованные собаки, то есть прошедшие стерилизацию и привитые, с ослабленным иммунитетом после прививки содержатся вместе с только что поступившими. Там большая скученность, и их должны держать по разным помещениям: больных — в изоляторе, здоровых — в другом помещении, только что привезенных — в карантинной зоне. Но у них такого нет, все подряд содержатся в вольере», — рассказала Поповичева.

В представлении об устранении нарушений от природоохранной прокуратуры от октября 2022 года сказано, что у «Экоприюта» также не было документов, которые бы подтверждали дезинфекцию и вакцинацию, а также видеосвидетельств отлова бездомных животных; в помещениях и транспорте отсутствовала вентиляция, учет медикаментов велся ненадлежащим образом. Во время осмотра проверяющие зафиксировали антисанитарию в операционной, а у ветврача во время проведения процедур не было спецодежды и антисептических средств.

Также проблемы регулярно возникают и с выпущенными из «Экоприюта» после стерилизации и вакцинации собаками, добавила Поповичева. По ее словам, состояние таких животных зачастую оказывается неудовлетворительным.

У них сильный кашель, воспаление легких, у них часто расходятся швы — у нас есть ветеринарные заключения. Они часто истощены. Когда их выпускают, не все остаются в живых, многие умирают от инфекционных заболеваний Нэлля Поповичева.

Олег Шеин добавил, что «Экоприют» «прикрывается тем, что они якобы частное предприятие, малый бизнес, и Мишустин запретил их проверять «.

«Они не пускают к себе даже службу ветеринарии, не говоря про общественных инспекторов, которые по закону имеют такое право, или про обычных людей, которые в соответствии с федеральным законом имеют право беспрепятственного доступа на территорию приютов с тем, чтобы, например, найти потерявшееся животное или подобрать себе животное в компаньоны», — сказал он.

Ответ «Экоприюта»

Руководитель «Экоприюта» Валерий Кущенко в разговоре «360» отверг обвинения в жестоком обращении с животными в адрес своей организации. По его словам, собаки, трупы которых нашли активисты, погибли на улицах города, а сотрудники лишь привезли собранные тела на скотомогильник.

«Непонятно, сколько привезли, а сколько там уже было трупов животных. Это инсинератор — место, куда со всего города сгружают собак, которых сбила машина, которые умерли на улице. Тут весьма однобоко, направлено и безосновательно обвинения на приют и конкретно от тех людей, с которыми у нас конфликт интересов», — заявил он.

При этом, по словам Нэлли Поповичевой, «Экоприют» не имеет права собирать и утилизировать трупы животных, которые погибли вне стен приюта.

«Данную функцию выполняет предприятие „Чистый город“, у них на это есть лицензия. „Экоприют“ мог вывезти биоотходы, образовавшиеся на территории приюта после операций и стерилизации. Поэтому я сомневаюсь в достоверности этой информации — „Экоприют“ не станет бесплатно выполнять чью-то работу», — сказала она.

Валерий Кущенко также заявил, что на фотографиях запечатлены «мумифицированные животные, которые давным-давно умерли, лежали где-то на улице, их подобрали и вывезли на свалку».

Там нет ничего такого, что у них конечности якобы отрезаны, выколоты глаза, отрезаны носы… Там есть следы того, что животных клевали птицы, погрызли грызуны — не спорю. Но в жестоком обращении с животными моих сотрудников обвинять нельзя, я исключаю это Валерий Кущенко.

Однако Нэлли Поповичева не согласилась с руководителем «Экоприюта». По ее словам, на скотомогильнике были трупы собак разной степени давности. Некоторые животные не успели даже окоченеть.

«Я думаю, что [приют] готовился к прокурорской проверке, которая должна была быть по результатам предписания, <…> и они просто наконец решили убраться, собрать на территории трупы: истощенные и ослабленные собаки начали умирать после того, как ударили морозы. И они просто решили собрать трупы на территории и вывезти на скотомогильник под видом биоотходов», — сказала она.

Карантин по бешенству

С 30 ноября «Экоприют» закрыт на карантин, рассказал «360» Валерий Кущенко. По его словам, у пяти собак, отловленных в городе, было подозрение на бешенство.

«Одна из этих собак скончалась, ее при этих же людях(волонтерах — прим. ред.) забрали на экспертизу, которая подтвердила бешенство. Они ее фотографировали, доставали, трогали, с ней контактировали. Еще двух собак из этого вольера они у нас открыто похитили, когда в воскресенье проникли в приют», — объяснил он.

По словам Кущенко, во время карантина в приюте круглосуточно дежурит ветеринарный врач из областной службы, а также сотрудники МВД — из-за «очень серьезной эпидемии». Двери организации будут закрыты в течение 60 дней — в этот период приют не будет принимать новых собак и выпускать простерилизованных и вакцинированных.

Сейчас сотрудники «Экоприюта» хотят найти собак, которых забрали активисты, так как животные могут быть потенциальными переносчиками бешенства.

Самое печальное в этой ситуации, что были выкрадены две потенциально бешеные собаки и был контакт у людей с уже подтвержденной собакой, у которой был вирус бешенства Валерий Кущенко.

По словам Олега Шеина, из-за карантина доступ в приют ограничен в том числе и для правоохранителей, поэтому расследование может оказаться на паузе.

«Я совершенно убежден, что по факту того, что мы наблюдали за это время, такой организации, как „Экоприют“ и тех людей, которые за ней стоят близко нельзя подпускать к животным», — заявил он.

Нэлля Поповичева добавила, что сомневается в точности экспертизы «Экоприюта», по результатам которой организацию закрыли на карантин. Такие мероприятия, по ее мнению, провели ради перестраховки.

«Карантин ограничивает работу правоохранительных органов и волонтеров. Мы думаем, что это было сделано намеренно с целью замести следы», — сказала она.

Реакция властей

Первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов написал в своем Telegram-канале, что его задача сейчас — не дать замять дело. По его убеждению, к нарушениям могут оказаться причастны местные чиновники.

«Если коротко: замять там ничего не получится — мы подключили и Генпрокуратуру, и МВД РФ, что абсолютно оправданно с учетом масштабов совершенного зверства и вполне возможной (я бы даже сказал — очевидной) причастности должностных лиц и коррупционного следа», — написал он.

В полиции подтвердили «360», что проводят проверку из-за найденных на скотомогильнике десятков трупов собак. Прокуратура области также занимается делом о ненадлежащем обращении с животными после сообщений в СМИ и соцсетях.