Эксклюзив 01 апреля 2024, 18:49 «Голова постоянно болит». Пострадавший в Москве герой СВО рассказал о нападавших Избитый герой СВО Дерябин призвал наказать напавших на него мужчин Телеканал «360»

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Несколько мужчин набросились около московского караоке-клуба на ветерана СВО Марата Дерябина и столкнули его с лестницы. В результате боец получил потерял сознание и получил серьезные травмы. Пострадавший военный рассказал «360» подробности случившегося.

Столкнули с крутой лестницы

Он отметил, что драка произошла в тот день, когда он должен был сесть на поезд для возвращения в зону СВО. Вместе с друзьями боец отмечал последний день отпуска, но в какой-то момент знакомая девушка повздорила с соседней компанией. Чтобы разрешить конфликт, военный решил вне кафе поговорить с одним из мужчин, в ответ на него набросились сразу несколько человек.

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«Я привык решать проблемы словами, но при выходе из этого караоке есть крутая лестница, примерно на 12 ступенек. Открылась дверь, <…>, и сзади меня толкнули», — подчеркнул ветеран.

Герой СВО признался, что после падения потерял сознание, и больше ничего не помнит.

«Пока я был без сознания, меня продолжили бить. Нанесли два удара по лицу рукой, ногой ударили. Дальше подскочил мой друг, сумел их растащить», — отметил Дерябин.

Военный сообщил, что сейчас идет на поправку, но голова все еще болит, так как из-за нападения у него образовались трещина в черепе и перелом скулы.

«Сильно болит, медленно очень передвигаюсь. Но в целом живой, нормально. Иду на поправку, врачи говорят, что динамика положительная», — рассказал он.

Военный отказался от денег

Боец добавил, что нападавших необходимо наказать по закону. По его словам, мужчины и раньше совершали противоправные действия.

«Это местные ребята, они помоложе лет на шесть-семь. Слышал об их поступках, артисты те еще», — заключил Дерябин.

Он признался, что нападавшие предлагали ему замять дело с помощью денег, но военный отказался. Боец также рассказал, что в будущем планирует вернуться в зону СВО.

«Полиция нападавших установила, кого-то даже задержала, они сейчас находятся в отделении полиции под следствием. Началась проверка, [дело] передали в Следственный комитет», — добавил собеседник «360».

Ранее знакомая пострадавшего назвала избиение военного нечеловеческим поступком. Она рассказала «360», что мужчина всегда вел себя достойно и не раз проявлял героизм.