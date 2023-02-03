Криминал 03 февраля 2023, 22:30 Боялся, что не прокормит семью. Главное об убийстве в многодетной семье Уфы Убивший двух сыновей житель Уфы мог страдать депрессией

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В Уфе мужчина расправился с двумя несовершеннолетними сыновьями и покончил с собой. Спастись удалось его жене и 10-летней дочери. Супруга выбежала на улицу и звала на помощь, пытаясь достучаться до соседей. Прибывшая полиция нашла многодетного отца и мальчиков мертвыми. Что известно о семье, в которой произошла трагедия, и почему многодетный отец мог пойти на убийство — в материале «360».

Тихая семья

Спецавтомобили у подъезда одного из многоквартирных домов на улице Степана Кувыкина появились рано утром 3 февраля. Услышавшие крики и грохот соседи вызвали экстренные службы. По их словам, раньше семья жила тихо.

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«Я слышала грохот. Не поняла даже, что над нами. Думала, что где-то выше. Еще удивилась — на каком же этаже дерутся», — рассказала «360» живущая в многоэтажке пенсионерка.

Со стороны, писал kp.ru, супружеская пара выглядела вполне счастливой: опрятные дети, вежливые родители, которые всегда здоровались с другими жильцами и не отличались склонностью к скандалам.

По словам соседей, семья переехала в трехкомнатную квартиру на Кувыкина минимум пять лет назад. Жили скромно. Муж работал инженером в нефтяной компании. Жена занималась хозяйством, сообщило местное издание «Уфа Онлайн».

Скандал, обернувшийся убийством

Все началось с ночного скандала. По информации Telegram-канала Shot, отец накануне лег спать в комнате со старшим ребенком. Мать с дочерью и младшим сыном остались в другой.

Ближе к утру 10-летняя девочка разбудила женщину и сказала, что папа ругается со старшим братом. Светлана пыталась защитить ребенка, но муж начал ее избивать.

В публикации уточнили, что в экстренные службы поступило несколько сообщений от очевидцев. Люди уверяли, будто неизвестный избивает молодую женщину в подъезде и на улице, что та в крови, отец якобы душит детей, слышны крики и шум, вероятно, кто-то получил ножевое ранение.

Прибывший на место наряд встретили испуганная женщина и ее дочь. Глава семьи заперся с двумя сыновьями в их квартире.

Когда правоохранители вскрыли дверь и зашли внутрь, то обнаружили отца и мальчиков мертвыми. По данным следствия, мужчина зарезал двух своих сыновей семи и 13 лет, а затем свел счеты с жизнью. Супруга мужчины и ее 10-летняя дочь не пострадали, потому что успели убежать.

Депрессия и проблемы на работе

Ничего подозрительно раньше за семьей не замечали, на профилактическом учете она не состояла. Дети пары хорошо учились в школе, учителя характеризовали их положительно.

«ГТРК-Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах уточнила, что у многодетного отца могла быть депрессия. Следователям предстоит проверить эту версию, как и информацию о проблемах мужчины на работе. Не так давно глава семейства написал заявление на отпуск с открытой датой, писали «Аргументы и факты».

О возникших у мужа сложностях в разговорах с соседями якобы упоминала и его супруга. В комментариях «360» они рассказали, что мужчина переживал из-за ухудшившегося финансового состояния семьи. Боялся — «не прокормит семью».

Коллеги многодетного отца заметили, уточнил kp.ru, что в последнее время он выглядел потухшим и жаловался, что его ничто не радует.

На момент совершения преступления, по предварительной информации, мужчина был трезв. На учете у нарколога, психиатра и в полиции не состоял. После убийства СК возбудил уголовное дело. Расследование взяли на контроль в местной прокуратуре. Жене уфимца окажут психологическую помощь.