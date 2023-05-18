Криминал 18 мая 2023, 13:37 Фейк: подростки в Йошкар-Оле ради забавы измывались над бригадой скорой помощи Нападение подростков на бригаду скорой помощи оказалось фейком «ВКонтакте»

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Подростки в Йошкар-Оле не нападали на врачей скорой помощи в ночь с 16 на 17 мая. Фейковую новость опубликовал паблик, не имеющий отношения к медицинским организациям.

Фейк

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В сообществе «Скорая помощь Республика Марий Эл» соцсети «ВКонтакте» появилось сообщение, что в Йошкар-Оле в ночь с 16 на 17 мая подростки от скуки вызвали скорую помощь и издевались над врачами. Злоумышленники якобы скрылись до приезда полиции.

Правда

Главный врач государственного бюджетного учреждения «Станция скорой медицинской помощи» Валерий Манукянц опроверг сайту «Про Город» издевательства над фельдшерами со стороны подростков. По его словам, 16 и 17 мая на экипажи скорой помощи не совершали никаких нападений.

Он добавил, что группа «Скорая помощь Республика Марий Эл» не является официальным сообществом медиков в сети «ВКонтакте».

Новости о нападении подростков на врачей скорой помощи в Йошкар-Оле оказались фейком.

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