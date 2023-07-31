Криминал 31 июля 2023, 12:52 Экс-глава правительства Красноярского края стал фигурантом 2 уголовных дел Прокуратура: 2 уголовных дела возбудили против экс-главы правительства Красноярского края РИА «Новости»

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Бывшего председателя правительства Красноярского края Юрия Лапшина обвинили сразу по двум уголовным делам. Об этом сообщила региональная прокуратура в своем Telegram-канале.

Первое дело касается превышения полномочий при строительстве метрополитена, указали в ведомстве. Вторым фигурантом стал бывший руководитель КГКУ «Краевое транспортное управление» Константин Мандров. Его обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки.

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Правоохранители выяснили, что в сентябре 2019 года КГКУ «Краевое транспортное управление» заключило с АО «КрасноярскТИСИЗ» госконтракт на корректировку проектно-сметной документации строительства метрополитена стоимостью 954 миллиона рублей. В документах по итогам работ содержались существенные недостатки. Кроме того, подрядчик пробурил в Красноярске не более 60 скважин, а не 220, как требовала программа инженерных изысканий.

«О наличии недостатков было достоверно известно руководителю КГКУ „Краевое транспортное управление“, который докладывал об этом региональному министру транспорта, а тот, в свою очередь, информировал председателя правительства края», — сообщили в прокуратуре.

По данным ведомства, в декабре 2019 года Лапшин незаконно поручил министру транспорта края подписать акт приема-передачи с АО «КрасноярскТИСИЗ» на сумму свыше 742 миллионов рублей. По указанию руководства Мандров подписал акт с ложными сведениями, а также получил пять миллионов рублей взятки за утверждение документа и дальнейшее покровительство, указали в прокуратуре.

Мешал работе бизнеса

Второе дело против Лапшина возбудили по материалам прокурорской проверки. Экс-главу правительства Красноярского края обвинили в воспрепятствовании предпринимательской деятельности.

В конце декабря 2021 года ООО «Базис» обратилось в региональное Министерство лесного хозяйства с заявкой на инвестиционный проект «Создание лесоперерабатывающего производства в городе Лесосибирске Красноярского края». Компания выполнила лесохозяйственное проектирование и разработала концепцию, потратив на подготовительном этапе свыше 33,6 миллиона рублей.

Все структурные подразделения регионального Министерства лесного хозяйства и Федеральное агентство лесного хозяйства согласовали заявку «Базиса». Проект направили на подпись Лапшину, но он, вопреки требованиям закона, не утвердил заявку в положенный срок, отметили в прокуратуре.

Через два месяца Рослесхоз приостановил решение о согласовании проекта «Базиса». С февраля 2022 года аналогичную заявку согласовывало другое юрлицо, собиравшееся реализовать проект на тех же участках.

В сентябре прошлого года Арбитражный суда Красноярского края признал бездействие регионального правительства незаконным. Одобрение заявки второго участника отменили.