Эксклюзив 07 сентября 2023, 22:48 «Его увезли в СИЗО». Подросток с другом избили нетрезвого прохожего в Москве Источник «360»: полиция задержала напавшего на мужчину в Москве подростка

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На Маросейке в Москве двое молодых людей избили прохожего. По словам источника «360», одним из нападавших оказался уроженец бывшей советской республики. Он учится в университете. Другой напавший на прохожего — несовершеннолетний парень, которого уже задержали правоохранители.

Находился под влиянием

В распоряжении «360» оказались кадры с места конфликта. Судя по видео, на молодого человека набросились двое друзей.

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«Да, [несовершеннолетний] под арестом, его увезли в СИЗО», — отметил источник.

По его словам, на подростка якобы оказывал влияние его друг-студент. Они знакомы уже полтора года. Родители были против общения уроженца соседней республики с сыном. Мать запрещала подростку дружить со студентом.

Он — патриот страны <…> Это он был под воздействием [товарища]. источник «360»

Как отметил знакомый с ситуацией собеседник, несовершеннолетний парень в шутливой форме подошел к нетрезвому мужчине и на английском языке попросил у него сигарету. Тот нагрубил ему в ответ.

Готов извиниться

«Очень сильно раскаивается. [Родственники] готовы снять видео (с извинениями — прим. ред.), но не получается, потому что не допускают до него, чтобы заснять это видео. <…> Чтобы он пояснил, что он не имел в виду весь <…> народ», — уточнил собеседник.

После случившегося парень не стал ехать домой. Он не понимал, что происходит и не отвечал на телефонные звонки. У подъезда его ждали правоохранители. Источник «360» заверил, что пьяный мужчина якобы провоцировал парня и его друга на драку. По словам свидетелей потасовки, оскорбления шли не только в адрес подростка, но и девушек.

По данным Telegram-канала Mash, студент и его несовершеннолетний друг приставали к людям и пинали их ногами по лицу. После обращения пострадавших московское управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело по статье «Хулиганство». Также сотрудники разыскивают их друзей.