Эксклюзив 14 марта 2023, 10:40 Два года борьбы за справедливость. Многодетную мать из Петербурга обвинили в мошенничестве из-за действий «друзей» Адвокат Комиссаров: реальных доказательств против Мариненко нет, дело пытаются «подогнать»

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Очередное судебное заседание по делу Екатерины Мариненко завершилось 13 марта. Многодетную мать обвиняют в незаконной банковской деятельности с получением миллионной прибыли. Мариненко вину не признала — по ее словам, дело против нее заказали бывшие партнеры по бизнесу, которые и занимались мошенничеством, а также задолжали ей крупную сумму. Процесс длится уже почти два года — за это время обвинение так и не представило убедительных доказательств вины Мариненко, отметил ее адвокат. Дело ведет судья Светлана Николаевна Шамок. «360» рассказывает всю историю.

С чего все началось

В 2015 году гражданский муж Екатерины Мариненко познакомился с мужчиной, который представился сотрудником МВД. Так Екатерина встретилась с его женой Марией и ее подругой Яниной, между женщинами завязались дружеские отношения.

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Со временем дружба между ними крепла: в результате мужчина стал крестным отцом одного из четырех детей Екатерины. Кроме того, супружеские пары взяли в ипотеку дом в Испании, оформив долевую собственность 50% на 50%.

Дом в Испании / Из архива редакции

Однако платежи по ипотеке вносили только Мариненко с мужем — по словам других собственников, у них в тот момент не было денег. Они обещали, что полностью компенсируют отсутствие платежей в будущем.

В то же время Мария предложила Мариненко создать транспортную компанию «Аристон», которая будет оказывать посреднические услуги по грузоперевозкам и сопровождению клиентов. Екатерина не хотела в это ввязываться, потому что имела опыт только банковской работы. Однако женщины обещали взять на себя оперативную деятельность, поэтому в итоге она дала себя убедить.

По словам Екатерины, Мария и Янина предложили организовать бухгалтерское и юридическое сопровождение клиентов ООО «Юрист 24» — распоряжения по совершению операцию отдавали они же. После они захотели создать потребительский кооператив для кредитования клиентов.

Дружба оказалась обманом

По словам Екатерины Мариненко, в январе 2018 года Мария рассказала, что ее муж болен раком, и попросила на лечение 26 миллионов рублей в долг. Екатерина дала деньги в обмен на расписку о задолженности.

Вскоре после этого клиенты ООО «Юрист 24» стали жаловаться на задержки по оплате договоров. Екатерина наняла независимого бухгалтера, который выяснил, что у них похитили порядка 70 миллионов рублей. По данным проверки, деньги якобы ушли на подконтрольные Марии и Янине компании — одной из них владел отец одной из женщин.

Мариненко рассказала следствию, что предъявила своим партнерам претензии — они обещали вернуть деньги, но перестали выходить на связь.

В феврале и марте обманутые клиенты фирмы написали на партнеров Екатерины заявления о мошенничестве, однако, по данным защиты, дело приостановили. После этого пострадавшие от мошеннических действий обратились в гражданские суды, чтобы вернуть похищенные средства — в то же время уголовное дело завели против самой Мариненко. Ее обвинили в незаконной банковской деятельности, сопряженной с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).

Она подчеркнула, что одна из ее «подруг» призналась, что дело было заказным. Таким образом они хотели заставить Екатерину отозвать все иски и заставить прекратить борьбу за украденные деньги. Обошлось им это примерно в 10-15 миллионов. По ее словам, она стала не единственной их жертвой — есть еще несколько компаний. Причем некоторые испугались и не стали бороться с мошенниками.

Большие вопросы

Адвокат Екатерины Мариненко Андрей Комиссаров убежден, что доказательства по этому делу вызывают большие вопросы.

«На мой взгляд, не происходит рассмотрение дела. Здесь попытка подгона доказательств, имеющихся в деле, попытка подгона дела», — подчеркнул он.

Яркий пример — отношение к хранению вещественных доказательств. По правилам, все коробки должны быть опломбированы, но это не так. Кроме того, они долгое время находятся в зале суда, когда там уже нет никого — то есть любое третье лицо имеет к ним доступ.

«Это крупнейшее нарушение требований по хранению вещдоков. <…> Там не только наши судебные заседания проходят, а коробки лежат просто под скамейками, где любое лицо может либо что-то положить, либо что-то достать», — подчеркнул Андрей Комиссаров.

Также вопросы вызывают протоколы следственных действий, которые якобы проводились в одно время, одним следователем и с теми же понятыми, но в разных местах. По его словам, объяснить это пытались технической ошибкой.

Нет ни одного момента, который прямо или косвенно указывал бы на вину [Мариненко]. Все доказательства, которые собраны, они либо с нарушениями, либо с явными интерпретациями следствия. Андрей Комиссаров адвокат Екатерины Мариненко

Комиссаров подчеркнул, что есть проблемы и с показаниями свидетелей. Например, один из свидетелей обвинения якобы заявил, что обсуждал с Екатериной какие-то финансовые вопросы в те годы, когда она еще училась в первом классе. Другой свидетель обвинения, который утверждал, что хорошо знаком с Екатериной, не смог ответить ни на один вопрос о ее семье.

Екатерина Мариненко рассказала, что некоторые свидетели во время судебного заседания отказывались от своих показаний. Так поступила Карина, которая до начала разбирательств работала в ООО «Юрист 24». Она рассказала, что к ней с обыском приехали в семь часов утра.

«Обыск проходил, мягко сказать, очень буйно — они выломали ворота железные кувалдой какой-то. Позабирали все телефоны, не разрешили ни адвокату позвонить, ничего», — пояснила Карина.

Собеседница уточнила, что в тот момент у нее был грудной ребенок, которого заперли на кухне с ее мамой. Когда Карину увезли на допрос, у всех членов семьи забрали телефоны, компьютеры и другие средства связи.

По словам Карины, следователь «сам спрашивал и сам отвечал».

Меня отпустили где-то около 18:00–19:00 и я очень быстро уехала. Я не читала показания, потом уже в суде рассказывала, как все было на самом деле. Карина свидетель

Давление продолжается

Екатерина Мариненко рассказала, что с самого начала было понятно — другая сторона не рассчитывала на суды.

По ее словам, следователь, который вел это дело, сразу признался: «Ничего личного — только бизнес».

Екатерина не согласилась на такие условия и не признала вину. В результате судебные разбирательства длятся уже почти два года. По ее словам, у обвинения не осталось даже косвенных доказательств.

Она добавила, что во время заседания 13 марта подала ходатайство о проведении государственной бухгалтерской экспертизы, но получила отказ.

«Насколько я понимаю, они боятся, что будет проведена настоящая экспертиза, которая не выявит никаких нарушений», — заключила Екатерина.