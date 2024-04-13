Криминал 13 апреля 2024, 01:38 Дмитрий Портнягин накопил долгов на уголовное дело. На чем заработал блогер Задержанный за неуплату налогов блогер Портнягин расплатился и вышел на свободу Пресс-служба Дмитрия Портнягина

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Автора книги и YouTube-канала «Трансформатор», основателя сообщества Club 500 предпринимателя Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону после его поездки с гуманитарной помощью в зону СВО. Об этом сообщил его друг и ассистент Дмитрий Макаренко. По его словам, причиной стала неуплата долга по пеням и штрафам на общую сумму 64 миллиона рублей, которую Портнягин погасил днем ранее. Эту информацию подтвердили в подмосковном главке СК. Долго бизнесмена следователи не удерживали. По последней информации, он уже находится в Москве.

Кто такой Дмитрий Портнягин

Ставший звездой бизнес-блогинга 35-летний Дмитрий Портнягин родился в Тынде Амурской области, откуда после школы переехал в Благовещенск, где поступил на учебу в филиал Московской академии предпринимательства. Еще студентом он зарабатывал на жизнь перепродажей купленных в Китае товаров.

Челночная торговля много денег не приносила, но подарила Портнягину идею создания сервиса по растаможиванию китайских грузов на границе для небольших торговых точек. Но вместо самостоятельного поиска клиентов молодой предприниматель находил их через настроенную контекстную рекламу в интернете. Так он заработал свой первый капитал.

РИА «Новости»

В 2008 году Портнягин вместе с супругой Екатериной переехал в Китай, где зарегистрировал свою компанию Transitplus. Так вести бизнес оказалось проще и выгоднее: он обеспечивал производителям спокойное пересечение российской границы. Спустя четыре года он создал подкаст, посвященный торговле с Китаем, куда приглашал ведущих специалистов. Проект быстро набрал популярность.

В 2015 году Портнягин вернулся в Россию, где сначала был участником проекта «Бизнес Молодость», став консультантом начинающих предпринимателей, но после вернулся в интернет и запустил блог «Трансформатор» на YouTube об успешных людях.

Благодаря покупке рекламы и грамотному продвижению за год число подписчиков выросло до 100 тысяч. Вместе со зрителями пришли и рекламодатели. Сейчас у канала 1,46 миллиона подписчиков, кроме того, Портнягин ведет популярный блог в Instagram* и Telegram-канал.

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Портнягин также известен как сооснователь закрытого бизнес-клуба Club 500, который он открыл вместе с предпринимателем Яном Пальмачинским. На сайте организации говорится, что для членов клуба создана «экосистема продуктов для роста предпринимателей, которая включает в себя нетворкинг, бизнес-образование, экскурсии в корпорации, встречи с ментором, инвестиционный клуб и совместные путешествия».

Кроме блогинга и клуба, Портнягин остается бизнесменом. Ему принадлежит комплекс бань Siberia, клуб эксклюзивных премиальных путешествий для предпринимателей Transformator travel, барбершоп Borodach, производство коллекционных игрушек The Ugly Duck Toy и сервис по прокату, обслуживанию и аренде премиальных автомобилей DEIZ.

Задержание Портнягина

Сообщения об уголовном деле и задержании супруги Дмитрия Портнягиной Екатерины прокатились по Telegram-каналам в минувший четверг, 11 апреля. Авторы постов сошлись в одном, что дело завели за неуплату налогов, но «112» утверждал, что речь идет о сумме свыше 108 миллионов рублей, а более близкий к истине Shot уточнил, что Портнягин задолжал 64 миллиона рублей.

По данным «Коммерсанта», к следователям обратились сотрудники налоговой инфекции Наро-Фоминского городского округа, где Портнягин числится индивидуальным предпринимателем. В ведомстве заявили что в июне и августе предупреждали о налоговой задолженности. Но Портнягин подал в подмосковный арбитраж. Заседание назначили на 6 мая.

РИА «Новости»

В рамках заведенного уголовного дела следователи задержали жену Портнягина и провели обыски в офисах бизнес-клуба Club 500 и банного комплекса Siberia. Портнягин подтвердил, что обыски начались в районе 07:00 в его доме, офисе и на даче. Он добавил, что жену действительно задержали.

«Уголовное дело завели по статье 198 — уклонение физического лица от налогов и сборов. Это очень странно, потому что основное тело долга, без каких-либо вопросов было погашено в августе 2022 года, в полном объеме. Остались только штрафы и пени, с которыми мы не были согласны, и вышли в суд», — написал бизнесмен.

Он подчеркнул, что жена провела на допросе 15 часов. Сам он в этот момент находился в Запорожской области, куда вместе с «Народным фронтом» привез гуманитарную помощь. Портнягин добавил, что не стал дожидаться решения суда и погасил всю задолженность по просрочке.

Вечером того же дня пресс-служба подмосковного главка СК подтвердила, что Портнягин возместил причиненный ущерб. При этом в ведомстве раскрыли подробности дела в отношении предпринимателя и его супруги.

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По данным следствия, подозреваемые с 2018 по 2020 год не заплатили 124 миллиона рублей налогов, из которых перевели 91 миллион на счета неизвестных юридических лиц. В связи с неуплатой к задолженности добавилась штрафы и пени на 64 миллиона рублей

Кроме уголовного дела о неуплате налогов, Портнягина и его жену заподозрили в легализации денежных средств, полученных преступным путем.

В пятницу, 12 апреля, в 14:21 Портнягин записал обращение к своим подписчикам, в котором сообщил, что находится в Токмаке и выезжает в Москву. Он пообещал, что ответит на все вопросы, которые к нему накопились. Спустя два с половиной часа его друг и ассистент Дмитрий Макаренко сообщил, что Портнягина задержали в Ростове-на-Дону.

Telegram-канал «112» заявил, что уголовное дело против бизнесмена никто не закрыл даже после погашения накопленного долга. Но, судя по всему, авторы опять ошиблись. Портнягин доехал до Москвы и принял участие в стриме YouTube-канала «Министерство логики».

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