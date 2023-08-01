Эксклюзив 01 августа 2023, 12:54 «Дети напуганы». Владелица частного детсада в Новосибирске била воспитанников Мать воспитанника частного детсада в Новосибирске: директор и воспитатели били детей

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В Октябрьском районе Новосибирска закрыли частный детсад, а его директору предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Мать одного из воспитанников Ксения Пестова рассказала «360», что сотрудницы били детей.

Радость на фото, слезы — за кадром

«Конкретно мой ребенок подвергся ударам и со стороны директора, она же воспитатель, и со стороны второго воспитателя тоже была применена физическая сила», — сказала она.

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Сообщить о побоях он не мог физически из-за проблем с речью: у мальчика аутизм. Но синяк на голове за неделю до того, как вскрыли жесткие методы воспитания в этом детсаду, женщина заметила.

Воспитательница сказала, что сын ударился на горке. Об избиениях узнали после того, как мать другого ребенка пришла, а он плакал. Она посмотрела видео с камеры и поняла причину.

«Фотографии нам в группу присылали, где дети радостные и счастливые, сидят, лепят или рисуют. Помимо моего, пострадал еще один мальчик, если говорить о битье. Общую численность пострадавших уточняют. Дети напуганы и не хотят об этом разговаривать», — заявила Ксения.

Уголовное дело

Она подала заявление в правоохранительные органы. Следственный комитет и ПДН отреагировали на него на следующий день. Женщина не общалась по этому поводу с руководством детсада, а теперь, если и поговорит, то только в суде: 1 августа вступил в силу судебный запрет на контакты подозреваемых с потерпевшими.

Это не коррекционный сад, обычный частный. Выбирали мы его, потому что в нем гораздо меньше людей, чем в бюджетном, плюс у нас еще не подошла очередь. Врачи рекомендовали, чтобы ребенок находился в социуме. Ксения Пестова мать пострадавшего ребенка

Директор извинилась в мессенджере и заявила, что только кричала на мальчика — била другая воспитательница. По ее словам, это единичный случай. Мать ребенка ничего не ответила. Ей пришлось забрать сына из детсада и оставить работу.

Детсад закрыли

Следственные органы предъявили директору детсада обвинение по статье 238 УК России «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Работу детсада приостановили, 29 июля его опечатали.

«Ведется сбор и закрепление доказательств по уголовному делу. Расследование продолжается», — сообщили в Следственном управлении СКР по Новосибирской области.

Во время предварительного следствия дадут оценку всем участникам событий и проверят их действия на предмет истязания. Прокуратура Новосибирской области оценит исполнение законодательства об охране жизни и здоровья детей.