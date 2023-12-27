Криминал 27 декабря 2023, 12:29 Дело самой известной группировки 90-х. Что представляла собой Ореховская ОПГ Лидер Ореховской ОПГ был настоящим королем криминального мира Коллаж Freepik / Телеканал «360»

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История организованных преступных группировок 90-х годов — то, о чем сейчас говорят многие. Пожалуй, в кинематографе это одна из любимейших тематик для съемок. Многие романтизируют образы бандитов, не зная, кем они были на самом деле. Чем занималась Ореховская ОПГ, разбирался «360».

Лидер. Сергей Тимофеев по кличке Сильвестр.

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Численность. В банде насчитывали более 40 человек.

Сфера влияния. Лидер старался вывести группировку на легальный уровень, ведя честный бизнес. Во владения бригады вошли ряд кооперативов, ресторанов и предприятий. Кроме того, ОПГ работала в индустрии драгоценных камней и металлов.

Место обитания. Своей территорией группировка считала не только район Орехово-Борисово, но и почти весь юг и юго-запад Москвы.

Союзники и противники. Измайловская, Таганская, Перовская ОПГ. С Медведковской и Солнцевской ОПГ ореховские объединялись в организованное преступное сообщество. Были на ножах с этническими группировками, Нагатинской и Подольской ОПГ.

Как сформировалась Ореховская ОПГ

Из грязи в князи

Названием группировка обязана району Москвы Орехово-Борисово. Ее добрая часть проживала именно там. Бригада начала собираться в 80-х годах, но окончательно возникла к 1988 году.

Основой ОПГ были бывшие спортсмены, которые потеряли интерес к профессиональной деятельности. Тогда им было приблизительно по 18-25 лет. Они понимали, что перспектив в работе у них больше нет, а деньги на жизнь откуда-то брать надо. Пойдя по пути наименьшего сопротивления, они стали бригадой.

Бывший тракторист из деревни Клин Боровичского района неподалеку от Новгорода взял на себя роль отца-прародителя. Сергей Тимофеев получил кличку Сильвестр. И это неслучайно: он занимался рукопашным боем и ходил в качалку, нарастив внушительную мускулатуру, как у Сильвестра Сталлоне. Он любил смотреть и фильмы с актером.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Тимофеев был очень авторитетным человеком. Практически в каждой группировке занимал какую-то лидерскую позицию. Его уважали. У него были обширные связи: водил дружбу со многими известными ворами в законе — Андреем Исаевым, известным как Роспись; Павлом Захаровым (Паша Цируль); Вячеславом Иваньковым по кличке Япончик.

К моменту образования группировки бывший тракторист наладил связи со многими группировками: в частности, Солнцевской ОПГ и Медведковской ОПГ. С некоторыми из них они образовали совместную преступную общину, где Сильвестр неизменно был лидером. Он был настолько влиятельным, что с ним было безопаснее дружить, чем враждовать.

Кау узнали о существовании Ореховской ОПГ

Весь свет на убийцу

Сохранять невидимость банды постоянно было невозможно. Впервые Тимофеев со своими боевиками попался, когда в июле 1988 года произошла драка между участниками бригады наперсточников и представителями азербайджанской диаспоры. В то время азербайджанцы покупали дефицитные товары в магазине «Белград» в родном для ОПГ Орехове. Драка возникла на фоне того, что они проиграли ореховским в наперстки и отказались платить.

В целом, лидер ОПГ не мог поладить с представителями кавказских общин. Первые конфликты у ореховских чертов с этническими группировками были уже в конце 80-х, но с 1988 года ненависть ореховских к азербайджанцам и чеченцам усиливалась из-за дележки крупнейшего рынка в Южном порту.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Первую добычу ОПГ заработала, нападая на караваны водителей-дальнобойщиков. Конечно, они делали это максимально скрытно: использовали маски, защиту и не оставляли следов. Бандиты выбрасывали жертв прямо из кабин, а их транспорт и перевозимый груз, который был порой очень лакомым, перепродавали. Позже ореховские подмяли практически всех наперсточников, автоугонщиков и квартирных воров.

Тогда же, в конце 1980-х годов, началась и эпоха рэкета. Во владения бригады вошли ряд кооперативов, ресторанов и предприятий. Но и этого им было мало. Они решили взять под контроль организаторов концертов эстрадных исполнителей. В 1989 году члены ОПГ вымогали деньги у Владимира Кузьмина и его группы «Динамик».

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Деятельность Ореховской ОПГ

Мы делили апельсин

Южный район Москвы привлекал не только Ореховскую ОПГ. Многие другие группировки претендовали на него. В результате ореховские постоянно враждовали с Нагатинской и Подольской ОПГ, но хуже всего дела обстояли с чеченскими ОПГ.

Сопротивление было настолько серьезным, что ореховские заключили союз с солнцевскими против чеченцев, однако к 1990 году он распался. Тем не менее Тимофеев сохранял лидерские позиции в Солнцевской ОПГ до конца жизни.

Конфликтов с Сильвестров старались избегать — боялись за свои жизни, учитывая характер и возможности лидера группировки.

Через год после того, как оперативники узнали о существовании Ореховской ОПГ, их лидера и некоторых членов банды арестовали по обвинению в вымогательстве. В результате их приговорили к трем годам лишения свободы. Но Тимофеев освободился условно-досрочно. Поразмыслив о дальнейших планах, он вернулся в группировку, но занялся легальным бизнесом.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Главарь банды тяготел к коммерции

Хоть специального образования он не получил, но, видимо, предпринимательская жилка была в нем от рождения. В 1991 году его группировка обратилась к банковской сфере. В результате активной работы в этом направлении, Ореховская ОПГ взяла под контроль около 30 банков Центрального региона России.

Вообще Сильвестр ковал железо, пока оно было горячо. Именно поэтому он находил сферы, где можно обогатиться и получить реальные деньги: они работали в индустрии драгоценных камней и металлов; покупали и продавали недвижимость; вкладывались в автомобильный бизнес; делали попытки в нефтяном бизнесе.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Полученные доходы группировка отправляла в иностранные банки. Тимофеев очень кстати женился и оформил двойное гражданство, став гражданином Израиля Сергеем Жлобинским. Уже с 1993–1994 годов ореховские легализовали свои доходы и вышли на международный рынок.

Хотя Сильвестр очень старался вывести группировку на новый легальный уровень, но уйти от самого себя было невозможно. Он снимал с себя ответственность, передавая криминальные дела союзникам. Например, солнцевскому Сергею Круглову по кличке Сережа Борода. Правда, долго сбагривать грязную работенку на него не получилось: в конце 1993 года тот исчез, а 5 января 1994 года его тело нашли в реке Яузе.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Как умер лидер Ореховской ОПГ Сергей Тимофеев

Тоненькая нить жизни оборвалась

В середине 90-х бойцы ореховских катались, как сыр в масле. Их карманы были всегда полны, члены группы оставались живы и здоровы, а правоохранители не могли выйти на их след. Лидер бригады же пользовался успехом практически среди всех славянских группировок.

Вот только как гром среди ясного неба 13 сентября 1994 года на 3-й Тверской-Ямской улице Mercedes 600SEC Сильвестра взорвали вместе с его хозяином. По одной из версий, убийство подстроил Япончик, по другой — лидеры Курганской ОПГ.

В последние годы жизни лидер ОПГ постоянно грызся с другими авторитетами, отстаивая интересы. По некоторым слухам, Сильвестра ликвидировала Белая стрела — согласно городской легенде, специально подготовленная секретная правительственная спецслужба по борьбе с преступностью.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Такого не ожидал никто

Смерть лидера буквально пошатнула группировку: от ее авторитета до дальнейшего развития. На фоне этого начались настоящие дворцовые перевороты: бывшие соратники стали сражаться за место главаря.

Из-за смерти Сильвестра монолитная Ореховская ОПГ поделилась на около 15 группировок, жадных до власти.

В мае 1995 года убили члена ОПГ Сказку, а 22 июня 1995 года Александра Клещенко по кличке Узбек-младший. Удивительно, Клещенко никогда не снимал бронежилета, но это не помогло. Киллеры разнюхали особую фишку защиты члена группировки, поэтому стреляли ему по ногам. Когда тот упал, его добили выстрелами в голову. Даже пистолет ПМ, который Узбек успел достать, не спас его от гибели.

Двое неизвестных по заказу ореховского Игоря Чернакова — Двоечника — убили одноотрядца Юрия Польщика (Кот) возле его дома на улице Генерала Белова 22 августа. На следующий день в поселке Развилка головорезы во главе с Двоечником похитили еще одного авторитета — Юрия Шишенина. Его вывезли в безлюдное место, где распороли ему ножом живот и горло, а затем труп сбросили в отстойник.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

Казалось бы, невозможно замести следы после таких зверских расправ. Однако никаких доказательств правоохранительных органов не было. Более того, в марте 1995 года, возле кинотеатра «Мечта» в Москворечье была стрелка между ореховскими и тамбовскими. Два человека из числа последних умерли. Ореховских поймали с поличным, но через несколько дней отпустили.

Двоечник знатно запятнал свою репутацию. Да и устранение конкурентов не сильно ему помогло. Через год, в 96-м, его убили с третьей попытки. А 30 ноября 1998 года убили серого кардинала криминального мира Николая Ветошкина (Витоха).

Как Ореховская ОПГ наводила порядок внутри банды

Уничтожение мышей и крыс

Дом нужно было держать в порядке, особенно учитывая неразбериху после смерти Сильвестра. Именно поэтому в группировке устраивали публичные порки и устраняли профнепригодных. Нередко убийства поручали друзьям и даже родственникам жертвы, чтобы психологически изнасиловать наемника.

Один из авторитетов ореховской ОПГ Дмитрий Белкин любил говорить об отношениях внутри банды: «Друзей должны убивать друзья».

За время дезинфекции среды убили не менее 150 человек. Примечательно, что в основном брат шел на брата. А для спасения некоторых членов бригады от правосудия выделяли деньги на подкуп чиновников и сотрудников правоохранительных органов соизмеримые со стоимостью квартиры в Москве в те годы.

Занявший «трон» криминальный авторитет Сергей Буторин понимал, что и ему грозит та же судьба, что и другим лидерами, инсценировал собственную смерть и эмигрировал в Испанию. Однако там его арестовали и экстрадировали в Россию 4 марта 2010 года. За его плечами были такие зверские дела, что еще через полтора года его приговорили к пожизненному заключению.

РИА «Новости»

С конца 1990-х годов оставшихся в живых членов Ореховской ОПГ массово арестовывали. Группировка превратилась в странное сообщество, убийства внутри которого приобрели фактически ритуальный характер. Это отмечали как работавшие на месте преступлений специалисты, так и сокамерники бандитов.

В самом начале 2000 года прокуратура Москвы объявила решение по делу ореховской бригады. На скамье подсудимых оказались сразу 13 членов банды.

Могилы некоторых участников Ореховской ОПГ / Википедия

Как арестовывали членов Ореховой ОПГ

Летом того же года арестовали ряд киллеров

Среди подсудимых был даже известный киллер Александр Пустовалов — он же Саша-Солдат, который убил Александра Солоника. Преступникам предъявили обвинения в совершении нескольких десятков убийств.

В 2004-м состоялся суд, в результате которого члена группировки Александра Васильченко приговорили к пожизненному заключению, а киллера Пустовалова — к 22 годам тюрьмы. Дмитрий Куликов и Сергей Филатов получили по 18 лет, Виталий Александров, Владимир Каменецкий, Иван Саусараис, Олег Пронин и Руслан Полянский — по 17 лет, Александр Кравченко — восемь лет, Яков Якушев и Дмитрий Усалев — по восемь лет условно.

Фото носит иллюстративный характер / РИА «Новости»

В июне 2005 года задержали участников банды Игоря Смирнова (Медведь) и Владимира Суркова (Михей) по подозрению в двойном убийстве. Увы и ах, членов группировки арестовали буквально за несколько дней до истечения срока давности преступления, что, конечно, возмутило преступников.

А поймать их удалось благодаря говорливым соклановцам, которые обменивали информацию на свободу. Один из задержанных рассказал оперативникам, что в конце июня 1995-го Медведь так поссорился с некими Чурсиным и Губановым у ресторана «Орехово», что застрелил их и вывез тела на Борисовские пруды.

В 2006 году правосудие настигло и последнего из главных киллеров ОПГ — Алексея Шерстобитова (Леша-Солдат). Как и в случае с многими другими лидерами, его сдал задержанный бандит. Лешу-Солдата обвиняли в ряде громких убийств и покушений, среди которых — убийства авторитета Игоря Юркова, Григория Гусятинского и владельца клуба «Доллс» Иосифа Глоцера. Сейчас киллер сидит в тюрьме и даже успел написать несколько книг.

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Особенно громкое убийство на его счету — расстрел Отари Квантришвили (Отарик) неподалеку от Краснопресненских бань. Находясь на чердаке одного из домов поблизости, он стрелял на поражение. На разбирательство ушло два года. Алексея Шерстобитова приговорили к 23 годам заключения, а Павлу Макарову и Сергею Елизарову, которые помогали убийце, дали 16 и 11 лет соответственно.

Также один из членов ОПГ Руслан Зайцев вынуждено вернулся в страну: 15 января 2001 года его депортировала Венгрия. Следователи посчитали, что Зайцев был активным участником одной из ореховских банд, а МВД России разыскивало его с 1995 года.

Ровно через месяц испанский спецназ задержал лидеров Ореховской ОПГ: Сергея Буторина и его брата по оружию Марата Полянского. Оперативник Трушкин лично присутствовал на операции. А в момент, когда Буторин попытался схватить пистолет у него, он крикнул: «Ося, не балуй!».

Позже его признали виновным в 36 убийствах и покушении на жизнь девяти человек и приговорил к пожизненному заключению с отбыванием наказания в колонии особого режима

Банда распалась

Летом 2005 года Московский городской суд вынес приговор 11 членам Ореховской ОПГ, орудовавшей в Москве в начале 90-х годов. Подсудимые, на счету которых 18 убийств и другие тяжкие преступления, приговорили к срокам заключения от четырех до 24 лет.

Через шесть лет в Испании задержали Дмитрия Белкина, который возглавил Ореховскую ОПГ после ареста в 2001 году Андрея Пылева, Сергея Буторина и Марата Полянского.

За время процесса над Белкиным и Прониным одного свидетеля по этому делу, находящийся под защитой по программе о защите свидетелей, неожиданно убили, а еще на другого покушались, позже он оказался в коме. Также убили адвоката, представлявшего интересы потерпевшей стороны.

Телеканал «360»

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