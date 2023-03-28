Эксклюзив 28 марта 2023, 17:27 «Дал показания под давлением». Обвиняемый в убийстве ветерана ВОВ не признал свою вину Обвиняемого в убийстве ветерана в Подольске приговорили к 16 годам колонии строгого режима

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Обвиняемого в убийстве ветерана Великой Отечественной войны Алексея Марьенко приговорили к 16 годам колонии строгого режима. Кадры из зала суда появились в распоряжении «360».

По данным следствия, Алексей вместе с соучастниками, уголовное дело против которых выделили в отдельное производство, залезли в квартиру ветерана в Подольске. Брат обвиняемого Николай Марьенко остался снаружи и караулил их у подъезда.

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Злоумышленники избили ветерана и украли у него порядка миллиона рублей, медали, ордена и другое имущество на сумму более 600 тысяч.

«От полученных телесных повреждений потерпевший скончался через несколько дней в больнице», — отметили в прокуратуре Подмосковья.

За несколько часов до преступления один из злоумышленников продал ветерану муляжи старинных монет, а также украл у местной жительницы имущество на сумму менее 10 тысяч рублей.

Алексея Марьенко признали виновным в убийстве, разбое, мошенничестве и грабеже. Его брата осудили за пособничество в разбое. Сначала суд приговорил Алексея к 12 годам лишения свободы, Николая — к шести годам колонии строгого режима. Но прокуратура не согласилась с решением суда и обжаловала его.

Суд пересмотрел дело и приговорил Алексея к 16 годам колонии строгого режима, а его брата — к восьми годам. Решение в законную силу пока не вступило.

В зале суда Алексей не признал свою вину в убийстве ветерана. По его словам, его заставили дать показания против себя. Мужчина утверждал, что его пытали.

Все подробности есть в уголовном деле. Мы не виноваты. Мы не совершали этого преступления. <…> Те показания, которые я давал, были даны мною под давлением сотрудников полиции, оперативников Подольска. <…> Они меня пытали, убивали и заставили меня дать именно те показания, будто я совершил эти преступления. <…> Но на самом деле не так было все. Алексей Марьенко обвиняемый в убийстве ветерана

Он подчеркнул, что в убийстве замешаны другие фигуранты дела. Однако назвать имена злоумышленников не смог, потому что не знает их. Алексей призвал журналистов прийти к нему в СИЗО, где обещал подробно прокомментировать решение суда.

Родственники осужденных братьев также заверили, что мужчины ни в чем не виноваты. Но предоставить алиби, которое бы доказало их непричастность к убийству ветерана, не смогли.