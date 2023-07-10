Эксклюзив 10 июля 2023, 12:47 «Был прикован к постели». Суд Челябинска вынес приговор организатору тренинга, на котором подросток сломал позвоночник Организатор тренинга получил 1,5 года колонии после перелома позвоночника у подростка

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Центральный районный суд Челябинска вынес приговор директору фирмы «Опыт и молодость» Светлане Каменецких после того, как подросток сломал позвоночник на одном из ее тренингов. В распоряжение «360» поступило видео, на котором судья зачитывает вердикт.

Подсудимую признали виновной в оказании услуг с нарушением безопасности, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью. Суд отправил Каменецких в колонию общего режима на 1,5 года. Кроме того, женщина должна выплатить семье пострадавшего мальчика 62,2 тысячи рублей за ущерб и 300 тысяч за моральный вред.

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Гособвинитель требовал приговорить организатора тренингов к пяти годам колонии общего режима и штрафу в 400 тысяч рублей.

Подросток серьезно травмировался в 2020 году во время психологического тренинга «Проект перезагрузка», устроенного фирмой Каменецких. Школьник, которому на тот момент было 12 лет, упал с высоты 1,5 метра на спину и получил компрессионный перелом двух позвонков.

Реакция матери пострадавшего на приговор

Мать мальчика Марина сообщила, что полностью удовлетворена приговором. По словам женщины, в этой ситуации она оставляла все на усмотрение суда.

«У меня не было задачи посадить за решетку эту женщину или обязательно взыскать денежные средства. Моя задача была привлечь внимание к этому случаю для того, чтобы подобные организации задумывались, что берут под ответственность жизнь и здоровье детей», — пояснила мать пострадавшего.

Женщина рассказала, что после происшествия Каменецких извинилась и оплатила стоимость первого корсета. Однако когда зашел вопрос о расходах на реабилитацию, организатор тренингов начала говорить, что школьник якобы пришел на занятие со сломанным позвоночником. На одном из заседаний директор фирмы и вовсе сказала, что семья подростка должна компенсировать ей потраченные нервы, вспомнила Марина.

Состояние мальчика после травмы

Мать школьника сообщила, что сейчас ее сыну 14 лет. Реабилитация подростка после травмы заняла около двух лет. Расходы на лечение покрыл полис ОМС.

«Первый год был особенно тяжелым — и эмоциональное состояние, и физическое. Ребенок был прикован к постели, ему нельзя было сидеть — можно было либо стоять, либо лежать», — рассказала Марина.

По словам женщины, ее сын плакал по ночам, потому что не мог дышать в жестком корсете, который ему приходилось носить. Походы пострадавшего в туалет и его мытье стали для семьи целым испытанием.

Мальчик провел год на домашнем обучении, после чего смог вернуться в школу. Родители наняли репетиторов, чтобы подросток нагнал программу.

До перелома школьник профессионально занимался греко-римской борьбой, брал первые места на соревнованиях и подавал большие надежды. После случая на тренинге о профессиональном спорте пришлось забыть, сообщила мать мальчика.

Сейчас подростку нужна постоянная физическая нагрузка для поддержания мышц спины. При этом перегружаться ему нельзя, отметила Марина.

«Ни один врач не дает никаких гарантий относительно того, как эта травма может сыграть в будущем», — подытожила мать пострадавшего.