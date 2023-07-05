Эксклюзив 05 июля 2023, 13:44 «Будто гопники на разборку приехали». Братья Запашные вступились за пострадавших от ЧОП в Перми артистов цирка Дрессировщик Запашный призвал наказать напавших на Игоря Корчагина в Перми сотрудников ЧОП

Читать 360tv в

Сотрудники частного охранного предприятия устроили в гостинице Росгосцирка в Перми погром, после которого дрессировщик Игорь Корчагин впал в Кому. Его коллеги Аскольд и Эдгард Запашные рассказали «360» о действиях силовиков.

Недостойное поведение

Аскольд Запашный признался, что не погружался в тему и не видел произошедшее своими глазами. Его брат опубликовал историю в своем Telegram-канале, так как информационно поддерживает всех представителей цирковой индустрии. Дрессировщик посчитал поведение охранников недопустимым и требующим наказания.

Реклама

«В любом случае поведение людей в форме должно быть как минимум протокольным, предсказуемым и понятным. Само понятие „правоохранительные органы“ в любом виде, даже если это частная охранная организация, предполагает, что это не должно выглядеть так, будто гопники на разборку приехали. Мне кажется, любому здравомыслящему человеку понятно, что это должно быть наказано», — сказал дрессировщик.

Группа быстрого реагирования

Нападение произошло в ночь со 2 на 3 июня в общежитии Росгосцирка в Перми, куда артисты приехали на плановые гастроли. Эдгард Запашный рассказал «360», что около 23:00 по неизвестной причине сотрудница вызвала группу быстрого реагирования частного охранного предприятия.

«Приехали люди сразу на пяти машинах. Такая серьезная бригада. Они вдруг начали ходить по всей гостинице, требовать проверки документов, спрашивать, на каком основании люди там находятся», — сказал он.

Охранники, по его словам, устроили «настоящую бандитскую разборку» с использованием перцовых баллончиков, травматических пистолетов и дубинок.

«У многих дети, они уже спали. В номера врывались люди со спецсредствами, травматическим оружием, которое в дальнейшем применили как фактор запугивания: им размахивали, угрожали применить, тыкали в артистов. Произошел словесный конфликт, наши мужчины тоже не выдержали, спросили, что здесь происходит. И все это переросло в применение спецсредств со стороны ЧОП» — заявил дрессировщик.

Дрессировщик в коме

Камеры зафиксировали, как охранники нанесли удары нескольким артистам. Сильней остальных пострадал дрессировщик Игорь Корчагин 1964 года рождения. Его госпитализировали в тяжелом состоянии с ушибом и отеком головного мозга, плоскостными субдуральными гематомами, переломом основания черепа и затылочной кости. Мужчина находится в коме, травмы неоперабельны.

«Это взрослый человек, который не конфликтовал до этого. Он просто вышел на шум и находился на стороне артистов. Почему они выбрали его, непонятно — на видео он не предпринимал никаких действий, ничего не держал в руках», — сказал Эдгард Запашный.

Когда конфликт зашел слишком далеко, сотрудники ЧОП сели в машины и уехали. Скорая помощь подоспела через 40 минут, полиция не приехала совсем — вместо нее отправили Росгвардию.

Уголовное дело

Эдгард Запашный показал видео, снятое очевидцами. На нем мужчины в форме и с дубинками стояли в холле общежития, люди в домашней одежде — артисты цирка — просили вызвать скорую помощь и пытались облить упавшего на пол дрессировщика водой.

Он переговорил по телефону с губернатором Пермского края Дмитрием Махониным. Тот заверил, что взял ситуацию на контроль.

«Обстоятельства еще выясняются полицейскими. <...> Человек, который нанес увечья, опознан и объявлен в розыск, возбудили уголовное дело», — сказал артист.

Референт ОИиОС ГУ МВД России по Пермскому краю Вячеслав Баяндин подтвердил, что правоохранители возбудили уголовное дело по части первой статьи 111 Уголовного кодекса «Причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предметов, используемых в качестве оружия».