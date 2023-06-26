Эксклюзив 26 июня 2023, 13:40 Бросал вилы и прятал заточку. Жители Приморья рассказали о мужчине, который напал с огнеметом на соседа Юрист Орлатая: мужчина в Приморье напал с огнеметом на соседа из-за кражи электричества

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Мужчина в Приморье поджег соседа огнеметом и выстрелил в председателя СНТ гарпуном из-за тяжбы за электричество. Юрист и энергетик товарищества рассказали «360», что он незаконно проложил кабель, а когда его уличили, устроил нападение.

Дело в свете

Конфликт разгорелся 25 июня в СНТ на территории поселка Трудовое, когда бульдозер раскопал трубу с незаконно проложенным кабелем. Председателю СНТ прострелили шею гарпуном. Сейчас она находится в больнице. Энергетик по имени Александр сказал, что по сравнению с другим пострадавшим ее состояние, на первый взгляд, удовлетворительное. Мужчина же получил тяжелые ожоги — его атаковали из самодельного огнемета.

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«Он наоборот пытался мужиков-охранников разнять. Мол, вы его не обижайте, я его сам угомоню. На видео видно, как он его угомонил», — сказал мужчина.

В прошлом году после выхода на работу в СНТ он чуть не оказался на их месте. Мужчина вспомнил, как принял хозяйство и начал обследовать линии, так как администрация заметила утечку — кто-то воровал электричество. Однажды вечером его вызвали, потому что на одной линии пропал свет, автомат выключился от перегрузки. Он предложил сделать трассировку, распределить нагрузку оптимально. В тот момент будущий обидчик сидел в кустах и слушал разговор.

«Тогда этот человек из кустов вылетел на нас. Сказал ему, вроде, что вы здесь делаете, по кустам прячетесь. Когда стал с ним сближаться, смотрю на руку, схватил — там что-то есть. Завернул, а там заточка. Он, правда, не рискнул нанести удар. Он ее убрал и ушел», — сказал он.

Бросился с вилами

На бывшего энергетика владелец дома бросался с вилами, а его сын — с лопатой на председателя СНТ. Поводом раздора стало электричество. К моменту прихода Александра дом, где жили муж с женой, а иногда приезжал их сын, формально уже стоял без света. Сначала бывший энергетик установил ограничение на 10 ампер, потому что семья не согласилась вынести щиты и счетчики на столбы, потом они сами перестали пользоваться сетью.

«Большинство подержали, а они почему-то встали в позу. У них начался какой-то конфликт. Потом они сами себя отбросили от электричества, но при этом свет у них в доме был», — рассказал специалист.

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Энергетик решил поговорить с женой, но она наотрез отказалась показывать якобы установленный генератор. Когда меняли деревянные столбы на железобетонные, владелец дома себя выдал — стал кричать, чтобы рядом с ним не рыли, потому что там труба с водой и канализацией.

«Какая скважина и канализация может через дорогу идти? Скорее всего, там кабель и есть — вчера это подтвердилось», — сказал энергетик.

Долг за электричество

Семья регулярно жаловалась на администрацию, администрация — на нее, тяжба длилась уже давно. Юрист СНТ Дарья Орлатая сказала, что отношения обострились после того, как процесс начал складываться не в пользу четы. Она объяснила, что владельцы дома жаловались на третьих лиц, которые перерезали им кабель. Это сделали на территории балансовой ответственности семьи и по закону восстанавливать повреждение пришлось бы ей, а не СНТ. Садоводческое товарищество провело по этому поводу собрание, на котором решили возложить ремонт на супругов.

Одновременно у товарищества появился долг перед снабжающей организацией на сумму 215 тысяч рублей, так как кто-то воровал электричество. Семья же получала счета на 2,5 тысячи рублей за свет в доме площадью 120 квадратных метров даже зимой. Владельцы отказывались показывать счетчик и пускать инспекцию.

«Эти люди угрожали председателю, сын бросался с лопатой и кричал: „Я вам головы поотрываю“. Собственник не в первый раз бросается с железными прутами, последнее нападение было с вилами — он ранил тех, кто пытался провести какие-то работы, связанные с электричеством», — сказала юрист.

День нападения

По словам Дарьи Орлатой, 25 июня обстановка накалилась. Садоводческое товарищество выиграло грант на оформление объектов электрохозяйства, их постановку на кадастровый учет, оформление права собственности для передачи сетевой организации. Все линии — воздушные, только одна — под землей, к трансформатору. Когда проверяли кабельную линию, обнаружили предположительно подключенный к ней кабель от улицы Рябова, 5 участка 159. Он находился под напряжением.

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Прежде чем приступить к демонтажу, председатель написала заявление в полицию и попросила присутствовать при проведении работ. Но никого не прислали.

«Прямо в дороге лежала труба, мощный кабель с профессиональной изоляцией. Когда это все стали вскрывать, хозяин дома выбежал с огнеметом, начал угрожать, а потом попал в соседа. Пока люди тушили человека, его жена сказала мужу пристрелить председателя. И он пристрелил из ружья для подводной охоты», — сказала она.

Юрист сказала, что председателю сделали операцию и стали ждать, в течение трех дней врачи смогут сделать прогнозы на выздоровление. По ее словам, гарпун повредил женщине мягкие ткани, и она не может говорить.