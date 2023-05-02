Эксклюзив 02 мая 2023, 14:36 «Больше на связь не выходил». Жена пропавшего кубанского аниматора назвала подозреваемых в убийстве Жена пропавшего в Краснодарском крае аниматора Чубко рассказала о последнем разговоре

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Перед исчезновением кубанские аниматоры Кирилл Чубко и Татьяна Мостыко встретили на трассе парней, якобы попавших в аварию. Несмотря на огласку, они не вышли на связь. Сгоревшую машину артистов нашли в Брюховецком районе. Жена потерпевшего Дарья Чубко рассказала «360» о продолжении поисков.

Последний звонок

«Не приехал домой. Я начала звонить — телефон недоступен ни у него, ни у Тани. <…> Никаких новостей нет до сих пор, просто ходим, ищем», — сказала она.

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Супруг с коллегой выступили на мероприятии и поехали обратно. Перед исчезновением Кирилл Чубко предупредил, что отправился домой, и с тех пор женщина общалась с ним несколько раз — сначала позвонила из магазина, затем, примерно через час после выезда, около 21:30, он сообщил, что попал в яму и сильно повредил два колеса. В 22:08 аниматор записал голосовое о том, что поехал к знакомым за колесом. В 23:30 Дарья Чубко не дождалась ответа на очередное сообщение и позвонила сама — мужчина сказал, что из-за дождя замену колес отложили.

«Это было последнее, когда мы с ним общались. Сказал, чтобы я его не ждала, ложилась отдыхать, и больше на связь не выходил», — вспомнила жена.

Неизвестные парни

На дороге аниматоры встретили двух парней. Супруг успел рассказать Дарье Чубко, что они тоже повредили машину, но не уточнил ее марку и другие детали.

«Они просто уже якобы отремонтировались, отвезли его за колесом. Он взял у друга своего колесо на зимней резине прямо на диске, потому что один диск был погнутый, и они звонили здесь, уточняли, где можно починить. Либо никто не мог, либо все закрыты», — рассказала Дарья Чубко.

Она не подтвердила задержание подозреваемого. Правоохранители не сообщали ей об этом, и поиски продолжили своими силами — отряд «Лиза Алерт» по неизвестной женщине причине приостановил операцию. Жена аниматора наладила связь с матерью его коллеги Татьяны Мостыко, которая тоже не смогла узнать о местонахождении девушки.

Пресс-служба Следственного комитета

«Это обычный заказ, и мы подозреваем, что вот эти ребята, которые перед ними как бы сломались и починились. Потому что если бы это были не они, уже бы давным-давно вышли бы на связь, ведь новости везде гуляют», — предположила собеседница «360».

После того, как муж перестал выходить на связь, его машину заметили «катающейся по закоулкам», а за рулем находился другой человек. Дарья Чубко сказала, что именно местные жители могли знать лазейки для того, чтобы спрятать похищенных, — на каждом шагу много заброшенных зданий и других укромных мест.

Уголовное дело

Аниматоры пропали 28 апреля. Следственное управление СКР по Краснодарскому краю завело уголовное дело за убийство двух лиц из корыстных побуждений или по найму. По версии следствия, 37-летний Кирилл Чубко и 19-летняя Татьяна Мостыко пропали на трассе М-4 «Дон» по пути из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск.

Их автомобиль Hyundai нашли сгоревшим в Брюховецком районе. Следователи назначили судебные экспертизы, провели следственные действия и оперативные мероприятия. Расследование взял на контроль руководитель регионального СКР Андрей Маслов.